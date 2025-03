video suggerito

Case a 1 euro a Penne, in 10 giorni oltre 1700 mail da tutto il mondo: "Qui bellezza e qualità della vita" A Penne, in provincia di Pescara, torna il progetto della vendite delle case a 1 euro: la CNN dedica alla notizia un articolo e in 10 giorni la casella di posta del Comune è presa d'assalto, con oltre 1700 mail. Il sindaco: "Sono già arrivati olandesi, polacchi e inglesi".

A cura di Ida Artiaco

"Sì, sono ancora disponibili. Se ti preoccupa che non ci siano più città in Italia che vendono case a un euro, o poco più di un dollaro, non preoccuparti". Comincia così un articolo pubblicato nei giorni scorsi dalla CNN che ha reso famosissimo un paese abruzzese, con poco più di 11mila abitanti, diventato nel giro di poche ore l'oggetto del desiderio di centinaia di persone in tutto il mondo: si tratta di Penne, in provincia di Pescara, situata, come si legge sul sito della tv a stelle e strisce, "a metà strada tra la costa adriatica e la catena montuosa del Gran Sasso".

Come riportano le agenzie di stampa, la casella di posta del Comune è stata presa d'assalto. Sono arrivate circa 1700 email da ogni parte del mondo in poco più di dieci giorni, dopo che l'emittente statunitense ha diffuso la notizia delle case in vendita al prezzo di un caffè, un progetto per resistere allo spopolamento e al decadimento delle antiche abitazioni del centro storico. Per altro, a differenza di altri progetti simili in Italia, a Penne non è richiesto un deposito cauzionale, ma soltanto la ristrutturazione dell'immobile entro tre anni dall'acquisto.

Non è la prima volta che Penne ci prova a vendere le case a 1 euro, era già successo nel 2022. "Abbiamo dovuto istituire l'ufficio ‘case a 1 euro' in Comune, con una startup che collabora, per gestire le richieste e portare avanti le pratiche – ha detto all'ANSA il sindaco, Gilberto Petrucci -. Anche il nostro paese, come molti altri comuni italiani nel dopoguerra, ha subito un calo della popolazione dovuto all'emigrazione, ma adesso il fenomeno delle richieste di acquisto che ci arrivano rivela l'interesse anche da parte di persone straniere, che non hanno origini né lontane radici qui".

Negli ultimi giorni – ha aggiunto il primo cittadino – "sono già arrivati olandesi, polacchi e inglesi per visitare le case in vendita e il paese, che oggi conta circa undicimila abitanti di cui un migliaio nel centro storico". Le motivazioni più menzionate da parte degli stranieri interessati all'acquisto "sono la bellezza del posto e la qualità della vita", secondo quanto ha riportato Ilario Lacchetta, ingegnere che collabora con l'ufficio delle case a 1 euro per il censimento del patrimonio immobiliare del Comune.