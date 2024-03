Imbarazzo per Madonna, critica un fan perché non si alza senza accorgersi che era in sedia a rotelle Gaffe di Madonna che durante un concerto si lamenta con un fan per non alzarsi e ballare, rendendosi conto, solo dopo, che era in sedia a rotelle. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Attimi di imbarazzo per Madonna durante il concerto di Los Angeles, quando ha fatto una gaffe con un fan tra il pubblico, ripreso da migliaia di cellulari e diventato in pochissimi minuti virale sui social. La cantante è in tour negli Stati Uniti e a Los Angeles ha rimproverato un fan che non si alzava, come gli altri, a ballare sulle note delle sue canzoni. La cantante, però, non si era accorta che il ragazzo era su una sedia a rotelle e così nelle ore successive ha subito anche non poche critiche da parte di chi ha visto il video, accusandola di avere avuto poco garbo e criticando la domanda, in generale, anche se quel fan non fosse stato sulla sedia a rotelle.

Durante il concerto al Kia Forum, quindi, Madonna ha interrotto il concerto per chiedere alla folla di alzarsi in piedi e nei video virali che girano in rete la si vede invitare un fan ad fare altrettanto con lei: "Che cosa ci fai, laggiù, seduto? Perché sei ancora seduto?" ha chiesto la cantante prima di avvicinarsi al bordo del palco e realizzare che il fan era su una sedia a rotelle: "Ah, ok, politicamente scorretto, scusami, mi dispiace molto, sono contenta che tu sia qua" ha detto prima di tornare a dirigersi verso il centro del palco e riprendere l'esibizione. Il pubblico sui social, però, non ha gradito, perch, hanno scritto, indipendentemente dalla sedia a rotelle, potevano essere molti i motivi per cui non si balla o non ci si alza durante un concerto.

@dailymail At least she apologised 🙊 Madonna made a very public faux pas as she called out an audience member for sitting down during the Canada leg of her Celebration tour – only to realise the fan was in a wheelchair. #madonna #madonnaforever #madonnafans ♬ original sound – Daily Mail

Alcune persone – come riporta il Daily Mail – hanno condiviso le proprie esperienze di momenti del genere durante i concerti. C'è chi dice che era stato operato poco prima e non poteva alzarsi a causa del dolore alle gambe, ma anche chi era riuscito ad andare a un concerto dopo la chemioterapia, non riuscendo a restare per molto tempo in piedi, bisognoso di sedersi e riposarsi un po' e chi, in generale, spiegava che dopo aver speso tutti quei soldi per partecipare al suo concerto lo si poteva godere come si voleva e lamentarsi con le persone per non fare quello che si vuole era poco carino.

Durante i suoi concerti Madonna è solita parlare col proprio pubblico e negli ultimi tempi ha spesso raccontato dell'incidente che lo scorso giugno l'ha obbligata a un ricovero d0urgenza in ospedale dove è stata anche a rischio della propria vita. Ai fan ha raccontato sia di come i figli siano accorsi tutti al suo capezzale, per paura che potesse succedere qualcosa, ma nei giorni scorsi ha anche parlato di una sorta di esperienza di pre-morte, come lei stessa l'ha definita – in cui ha rifiutato la chiamata di Dio (sic).