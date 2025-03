Il video di Occhi di uragano di La Camba, protagonista di Pechino Express in anteprima su Fanpage Si chiama Occhi di uragano la nuova canzone di La Camba, nome d’arte di Federica Camba, cantautrice e attualmente protagonista di Pechino Express assieme al marito Gianluca “Scintilla” Fubelli. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

La Camba ha pubblicato il nuovo singolo Occhi di uragano il 7 marzo, canzone che anticipa il suo prossimo album di inediti che l'artista, il cui nome è Federica Camba, sta attualmente preparando in studio e che vedrà la luce dopo l’estate. Fanpage, intanto, vi propone in anteprima videoclip diretto da Luca Oldani, visibile sul canale Youtube La Camba Official a partire da venerdì 14 marzo. “Occhi di Uragano” (che esce per La Niña Music) è stato scritto dalla stessa Federica (che ne ha curato anche la produzione e l’arrangiamento) durante le riprese di Pechino Express, lo show Sky Original prodotto da Banijay appena partito in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, nel quale La Camba è protagonista assieme al compagno Gianluca “Scintilla” Fubelli, con cui forma la coppia Gli #Spettacolari.

Di cosa parla Occhi di Uragano

Come si legge nella nota stampa che accompagna la canzone, "Occhi di Uragano racconta di quel sentimento che scombussola piani, certezze e parametri, che tira una riga sul passato dando vita a una nuova epoca, e che pur essendo profondamente appagante, porta con sé una ventata di caos e destabilizzazione. Questo stato d'animo si intreccia con l'esperienza che ha ispirato Federica a scrivere la canzone, nata proprio mentre condivideva l'avventura di Pechino Express con il suo compagno. Nel brano c’è infatti il sapore condiviso di un viaggio “zaino in spalla” e l’energia inebriante di quando tutto rinasce ed è in movimento; c’è la consapevolezza che ci sono cose che accadono e su cui non abbiamo il controllo, e forse è proprio questo il bello, lasciarsi travolgere".

Federica Camba e Gianluca "Scintilla" Fubelli a Pechino Express

Le parole di Federica Camba

La stessa artista spiega così come nasce quest'ultima canzone: "Si chiama Amore ed è la meravigliosa esperienza che mi ha ispirata a scrivere questa canzone, nata mentre condividevo con il mio compagno l’incredibile avventura di Pechino Express. Perché è vero che la vita è un uragano, ma l’amore ancora di più, è un vortice di emozioni che ti porta in viaggio, In questo caso, un viaggio infinito dentro al viaggio". A partire da maggio, poi, La Camba porterà il suo repertorio in tour (il calendario delle date verrà reso noto a breve).