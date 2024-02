Il testo e il significato di “E tu…”, una delle canzoni più amate di Claudio Baglioni “E tu…” è una delle canzoni più famose ed emozionanti di Claudio Baglioni, qui il testo e il significato di uno dei maggiori successi dell’artista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

"E tu…" è una delle canzoni più famose di Claudio Baglioni, il brano è stato pubblicato nel maggio del 1974 ed è contenuto nell'album omonimo (che sul Lato B aveva "Chissà se mi pensi"). Il singolo fu un successo enorme per Baglioni, diventando una delle sue hit, nonché un classico del suo repertorio rimanendo "in vetta per dodici settimane non consecutive, e per sei mesi in top ten" come si legge su Wikipedia dove si legge come il brano superò anche i numeri di un altro classico del cantante romano, ovvero "Questo piccolo grande amore".

Il testo di E tu

Accoccolati ad ascoltare il mare

quanto tempo siamo stati

senza fiatare

seguire il tuo profilo con un dito

mentre il vento accarezzava piano

il tuo vestito

e tu

fatta di sguardi tu

e di sorrisi ingenui tu

ed io

a piedi nudi io

sfioravo i tuoi capelli io

e fermarci a giocare

con una formica

e poi chiudere gli occhi

non pensare più

senti freddo anche tu

senti freddo anche tu

e nascoste

nell'ombra della sera poche stelle

ed un brivido improvviso

sulla tua pelle

poi correre felici a perdifiato

fare a gara per vedere

chi resta indietro

e tu

in un sospiro tu

in ogni mio pensiero tu

ed io

restavo zitto io

per non sciupare tutto io

e baciarti le labbra

con un filo d'erba

e scoprirti più bella

coi capelli in su'

e mi piaci di più

e mi piaci di più

forse sei l'amore…

e adesso non ci sei che tu

soltanto tu e sempre tu

che stai scoppiando

dentro il cuore mio

ed io che cosa mai farei

se adesso non ci fossi tu

ad inventare questo amore

e per gioco siam caduti coi vestiti in mare

ed un bacio e un altro e un altro ancora

da non poterti dire

che tu

pallida e dolce tu

eri già tutto quanto tu

ed io

non ci credevo io

e ti tenevo stretta io

coi vestiti inzuppati

stare li' a scherzare

poi fermarci stupiti

io vorrei cioè

ho bisogno di te

ho bisogno di te

dammi un po' d'amore…

e adesso non ci sei che tu

soltanto tu e sempre tu

che stai scoppiando dentro il cuore mio

ed io che cosa mai farei

se adesso non ci fossi

tu ad inventare questo amore.

Il significato: una storia d'amore in riva al mare

"Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare" è, infatti, uno degli incipit più noti della musica leggera italiana, che dà il la a un testo scritto dallo stesso cantante (le musiche sono co-firmate con Antonio Coggio e arrangiato da Vangelis Papathanassiou) che racconta l'educazione sentimentale di un ragazzo: "E tu, fatta di sguardi tu e di sorrisi ingenui tu, ed io a piedi nudi io sfioravo i tuoi capelli io". Una storia d'amore, quindi, il momento dell'innamoramento, mentre si gioca in riva al mare: "e baciarti le labbra con un filo d’erba e scoprirti più bella coi capelli in su e mi piaci di più e mi piaci di più forse sei l’amore".