Il Quaderno di compiti per le vacanze per adulti vi svolterà l’estate Blackie Edizioni, casa editrice arrivata in Italia poco più di un anno e mezzo fa, si è distinta per la ricercatezza, formale e stilistica dei suoi libri: romanzi, saggi e narrazioni che superano le barriere dei generi. Ma l’editore spagnolo ha portato al successo in Italia anche un Quaderno di compiti per le vacanze per adulti. Un must per l’estate.

A cura di Redazione Cultura

Quando eravamo piccoli, alle elementari, verso la fine dell'anno scolastico, capitava che venissero in classe dei rappresentanti di libri a mostrarci come era divertente il quaderno estivo in cui noi bambini avremmo potuto giocare e studiare allo stesso tempo. E, almeno per quello che ricordiamo, a volte era veramente divertente, molto meglio che l'assegno estivo, che pure faceva da corollario a quell'esperienza. Le responsabilità erano limitate, eravamo bambini, le vacanze da scuola erano tante e alla fine quel quaderno pesava fino a un certo punto sulle nostre vacanze.

Poi, col tempo, siamo cresciuti e anche quell'abitudine è andata persa. C'è chi in vacanza si portava un romanzo, un saggio, un fumetto, chi un cruciverba, chi il Sudoku e il gioco era fatto. Ma l'anno scorso Blackie Edizioni, casa editrice che in Italia è arrivata un anno e mezzo fa, dopo la nascita in Spagna qualche anno prima, ha tentato la carta del Quaderno di compiti per le vacanze per adulti. Una scommessa vincente. È bastato pochissimo tempo, infatti, per trovare un proprio segmento di vendite e lettori anche nel nostro Paese, tra romanzi, saggi e oggetti incatalogabili, che mescolano le carte dei generi, la casa editrice ha puntato anche su un segmento su cui, almeno a livelli di grandi numeri, ci si era spinti poco.

Lo strillo su questa seconda edizione, curata ancora una volta da Daniel López Valle, Cristóbal Fortúnez e da Dario Falcini, direttore di Rockit e collaboratore di Blackie, parla di 50 mila copie vendute con la prima edizione. Un numero di tutto rispetto che quest'anno l'editore cerca di replicare con una formula che non cambia: cruciverba, giochi di logica, indovinelli, quiz, insomma, tutto quello che serve per passare un po' di tempo libero in spiaggia, a casa, da maneggiare anche tra un capitolo e l'altro di un libro e in compagnia.

E come per la prima edizione, anche quest'anno, il lavoro fatto dai tre curatori è un affondo nel mondo del pop italiano e non solo, mescolando musica, cinema, tv, letteratura, ma anche sesso e scienza. Vecchie glorie della musica italiana che si sono riscoperte trapper che dobbiamo riconoscere, incroci di film da scoprire, primati da imparare a distinguere, cruciverba storici e racconti di storie straordinarie. Sono 150 esercizi per un tempo stimato (da loro, ma senza ansia, siamo sempre in vacanza!) di 120 ore di divertimento.

Insomma, Blackie non ha paura di mettersi in gioco e il Quaderno rientra perfettamente nella filosofia di un editore che unisce oggetti che sono ricercati anche nella forma oltre che nello stile. Nel catalogo, per esempio, si possono trovare, in hardcover, il libro stupendo di Elizabeth Hardwick, "Notti insonni", romanzi come "Le divoratrici" di Lara Williams o "Gli schifosi" di Santiago Lorenzo e saggi come "Bella di papà" di Katherine Angel o "Come annoiarsi meglio" di Pietro Minto.