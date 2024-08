Il commento di Taylor Swift sui 100 mila fan che hanno assistito abusivamente al concerto di Monaco

video suggerito

Taylor Swift e i fan accampati sulle colline di Monaco (entrambe le foto LaPresse)

Circa 45-50 mila persone hanno assistito abusivamente a ciascuno dei due concerti che qualche giorno fa Taylor Swift ha tenuto all’Olympiastadon di Monaco. I due concerti tedeschi erano sold out con circa 74 mila persone che ogni sera hanno assistito agli show dell'Eras Tour della popstar americana che è impegnata nel tour europeo che ha anche toccato l'Italia con due date allo stadio San Siro di Milano. Ma durante i concerti di Monaco è successa una cosa strana, ovvero che decine di migliaia di persone si sono date appuntamento sulle colline che circondavano lo stadio, accampandosi per tutta la giornata con tende, asciugameni, ombrelli per difendersi dal coldo e hanno assistito e ascoltato il concerto, salutati, quando se n'è accorta, dall'interno anche dalla stessa popstar.

Le parole di gioia di Swift

E su questo particolare è stata la stessa Swift a volerci tornare con un post che riassume l'esperienza tedesca. Su Instagram, infatti, la cantautrice ha postato un carosello di foto accompagnate da una didascalia in cui ringraziava sia le 150 mila persone che erano dentro allo stadio che le 100 mila che si sono riunite all'esterno: "Che esperienza magica è stata suonare a Monaco… La folla di 74.000 persone a notte nello stadio è stata così appassionata e così generosa con noi -ha scritto Swift -. E non avevo idea prima di arrivare a Monaco che c'è un enorme parco dietro lo stadio, ma circa 50.000 persone sono uscite e hanno ascoltato lo spettacolo dalla collina entrambe le sere".

100 mila fan gratis al concerto della popstar

E la popstar ha fatto quello che hanno fatto migliaia di altre persone sui social, ovvero ha guardato quella folla colorata e contenta da tutte le inquadrature: "Ho guardato così tanti video della folla là fuori che partecipava pienamente allo spettacolo da lontano, tutta quella gioia… – ha continuato l'autrice di The Tortured Poets Department, il suo ultimo album -. Mi sento davvero grata per i ricordi inaspettati che questo tour ha creato. Ci restano 11 spettacoli nella tappa europea del tour, che inizierà *agosto* con 3 spettacoli a Varsavia!". Durante la serata Taylor Swift si era rivolta a quei fan: "Abbiamo persone in un parco fuori dallo stadio, migliaia di persone che ascoltano da lì! Siete i benvenuti e passeremo tutta la notte a cercare di rimediare"