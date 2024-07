video suggerito

Come hanno fatto 45 mila persone a guardare gratis il concerto di Taylor Swift a Monaco Circa 45 mila persone si sono accampate sulla collina fuori all'Olympiastadon di Monaco per assistere "abusivamente" al concerto di Taylor Swift.

A cura di Redazione Music

Taylor Swift e i fan sulla collina di Monaco

Il doppio concerto che Taylor Swift ha tenuto all'Olympiastadon di Monaco in Germania non è servito a contenere la quantità di fan che avrebbero voluta vederla live nel suo tour europeo che qualche settimana fa ha toccato anche l'Italia col doppio concerto allo stadio San Siro di Milano. In queste ore, infatti, stanno girando molto sui social le immagini da fuori alla location tedesca che ha alle proprie spalle una collina che si è riempita di fan della cantante americana. Come successo un po' ovunque, anche nel nostro Paese, erano centinaia se non migliaia gli e le Swifties che si sono accalcate fuori ai luoghi in cui suonava la popstar per cercare di cogliere le canzoni nonostante non fossero riusciti ad accaparrarsi i biglietti.

I fan di Taylor Swift a Monaco (Felix Hörhager/dpa via AP)

A Monaco, però, è successa una cosa ancora diversa, ovvero circa 45 mila persone hanno approfittato delle colline fuori all'Olympiastadon per campeggiare, montare tende e riuscire a godersi comunque lo spettacolo: nelle immagini, infatti, si vedono queste colline piene di persone, che vista l'altezza riescono a vedere all'interno dello stadio e "rubare" così un po' dello show della loro cantante preferita che si sono aggiunti ai 75 mila fan che erano all'interno dello stadio di Monaco, dimostrando quanto sia enorme l'amore dei fan per la cantautrice.

Ovviamente anche Swift si è resa conto di quanto stesse accadendo, dal palco aveva davanti a sé oltre ai fan nello stadio anche quelli che guardavano da fuori e ha voluto ringraziarli e salutarli durante il concerto: ""Abbiamo persone in un parco fuori dallo stadio, migliaia di persone che ascoltano da lì! Siete i benvenuti e passeremo tutta la notte a cercare di rimediare" ha detto la cantante rivolta a questa moltitudine colorata di persone che davano un colpo d'occhio incredibile grazie alle tende, ma anche agli ombrelli usati per difendersi dal sole del pomeriggio tedesco.