I fiori di Nuccia Quarto: i quadri iconici della pittrice in mostra a Napoli I caratteristici fiori colorati che caratterizzano l'arte della pittrice Nuccia Quarto confluiscono nella personale che l'artista terrà a Napoli dal 19 al 26 gennaio.

A cura di Redazione Cultura

Nuccia Quarto

Sarà presentata il prossimo 19 gennaio 2024 presso la sede dell’associazione Prosperity, a Santa Lucia a Napoli, la nuova mostra di Nuccia Quarto, nome storico dell’arte partenopea, che torna con il suo soggetto preferito ovvero i fiori dai colori vibranti. La mostra si intitola "La voluttà e il sogno" e il vernissage si terrà presso l'Associazione Prosperity, via Santa Lucia 110, nell'ambito di ‘Buona la prima’, la kermesse della Prima Municipalità del Comune di Napoli, dove sarà esposta fino al 26 gennaio 2024, dando la possibilità ai visitatori di immergersi nel mondo della pittrice che ha fatto dei fiori il tratto distintivo della propria arte: fiori giganti, pieni di particolari, brillanti nella scelta delle forme e dei colori.

Friuliana di nascita, Nuccia Quarto è ormai napoletana d'adozione, essendosi trasferita con la famiglia quando aveva quattordici anni. La città partenopea è fondamentale per la crescita della sua pittura, la luce della città, infatti, dona una vitalità e un colore diverso alle cose rispetto a quelle a cui era abituata: Napoli sarà fondamentale per la scelta di dedicarsi alla pittura, arte che impara da autodidatta mentre frequenta il liceo internazionale e che studia partendo dagli impressionisti. Nella sua carriera Quarto ha esposto in tutta Italia, portando la sua arte a un pubblico sempre più ampio: le sue mostre sono state allestite a Roma e Firenze, ma anche in alcune location suggestive di Napoli come la sala Carlo V del Maschio Angioino, la Casina pompeiana nella Villa comunale, la chiesa della Pietrasanta, la sala del Lazzaretto e il Goethe Institute.

Un quadro della pittrice

A scoprire una giovane Nuccia Quarto è il gallerista Remo Consalvo che espone i suoi quadri nelle gallerie, i circoli e le associazioni culturali campane, e pian piano allarga il suo orizzonte ben oltre i confini e dopo una mostra a Bergamo è al Goethe Institute di Napoli che esporrà la sua prima – di tante – personale. Quella di gennaio è una mostra in cui saranno esposte le sue opere più suggestive, dipinte su tela, legno e muro, quei fiori che il critico Marcello Venturoli ha definito "una piccola meraviglia nella storia dell'arte ultima napoletana". I quadri di Quarto sono stati anche protagonisti di alcune scene del film d'esordio di Paolo Sorrentino: in varie scene de L'uomo in più, infatti, si possono cogliere i grandi quadri floreali della pittrice. La mostra sarà aperta al pubblico dal 20 al 25 gennaio 2024 su appuntamento.