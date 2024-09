I Cure annunciano Alone e l’album Songs of a lost World: la canzone arriva a 16 anni da 4:13 Dream

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Robert Smith dei Cure (ph Kevin Winter/Getty Images)

I Cure hanno annunciato per il prossimo 26 settembre l'uscita sulle piattaforme digitali del nuovo singolo Alone, preludio al loro nuovo album che esce a 16 anni dall'ultimo 4:13 Dream, pubblicato nel 2008. Il singolo segue anni e anni di voci e dichiarazioni sul ritorno discografico della band capitanata da Robert Smith, uno dei gruppi che ha segnato la musica rock internazionale. Questa nuova canzone sarà contenuta in "Songs of a lost World" il loro nuovo album che sarà pubblicato a breve, mentre la canzone sarà fatta ascoltare in anteprima nel programma radiofonico BBC 6 Music di Mary Anne Hobbs, ma è possibile ascoltarne un estratto sui canali social della band

È almeno dal 2019, come ricorda Pitchfork, che Smith e soci parlano nelle interviste di un nuovo album che però tardava a uscire, modificava il titolo, poi il contenuto e non vedeva mai la luce. Non per questo i Cure si sono fermati, anzi, hanno continuato a girare il mondo in tour, festeggiando anniversari e non solo, e nel 2018 sono anche stati inclusi nella Rock and Roll Hall of Fame, a coronamento, se mai ce ne fosse stato bisogno della loro rilevanza nella musica contemporanea. Rilevanza data da album cult come Seventeeen Seconds, Faith e soprattutto lavori come Pornography e Disintegration.

Nel 2014 cominciarono gli annunci sul lavoro al nuovo album che avrebbe dovuto chiamarsi 4:14 Scream, seguendo la linea del predecessore, ma dopo un po' scelse di non farlo uscire e la band si limitò a far uscire la cover di Hello, Goodbye dei Beatles. Nel 2019 Smith disse che la band era in studio e aveva registrato 19 canzoni lunghe tra i 10 e i 12 minuti, poi spiegò che sarebbe uscito un doppio album che avrebbe fatto da preludio a un tour. ma anche all'epoca non se ne fece niente. Alla fine dei due anni di pandemia Smith parlò per la prima volta di un album intitolato Songs of a Lost World, spiegando di aver aggiunto nuove canzoni alla tracklist. Questa volta, però, pare che ci siamo e che i Cure torneranno con un album nuovo di zecca. O almeno, lo si spera.