Gianluca Grignani sul concerto interrotto: “Ci ho scherzato su, ma ero arrabbiato” Gianluca Grignani ha dato la sua versione di ciò che è successo durante la data zero del tour, quando a causa di problemi tecnici ha abbandonato il palco, per poi tornare e chiudere l’evento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gianluca Grignani (LaPresse)

Gianluca Grignani ha spiegato cosa è successo durante il concerto al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna, in provincia di Novara, data zero del suo nuovo tour Residui di Rock'n'Roll. Il cantautore aveva abbandonato il palco a causa di problemi tecnici che ha ritenuto tali da non poter essere risolti, costringendolo a scendere dal palco, non senza prima aver cercato di spiegare al pubblico cosa fosse successo, benché dopo qualche minuti, Grignani sia salito di nuovo davanti al suo pubblico per concludere il concerto con una versione a cappella degli ultimi brani. Grignani ha spiegato a repubblica cosa fosse successo, ridimensionando quello che si è visto sul palco.

La versione di Grignani sul concerto abbandonato

L'autore di Destinazione Paradiso, infatti, ha spiegato: "Ci sono stati problemi tecnici fin dall’inizio, ma ho portato avanti lo show per un’ora e mezza. In una data zero è normale ci sia qualcosa che non va, e ci ho scherzato su col pubblico per sdrammatizzare, anche se ero arrabbiato perché per me è molto importante la qualità di quel che faccio e cerco sempre con la band di alzare l’asticella dello show, anche in una data zero". Grignani, insomma, ci ha tenuto a ribadire come lo sfogo sia arrivato solo dopo un tempo lungo, quando ormai non poteva fare a meno di andare via a causa dei ripetuti problemi tecnici.

Eppure il cantautore ha minimizzato, spiegando di essere sceso per parlare con lo staff e cercare di risolvere la questione: "Sono sceso dal palco per parlare con lo staff, ma i problemi non si sono potuti risolvere; sono tornato e per amore e rispetto del mio pubblico ho cantato a cappella. I problemi all’inizio di un tour li hanno avuti tutti, anche Bowie, i Foo Fighters, John Lennon, i Muse. Ora, insieme alla crew e ai musicisti, abbiamo risolto tutto e si va avanti col tour".

Perché Grignani aveva abbandonato il palco

In alcuni video girati durante la data zero, che è quella in cui si fanno le prove generali, si vede Grignani rivolgersi al pubblico spiegando di non poter più cantare, prendendosela col gobbo e pure con al strumentazione: "Io devo capire perché tutto quello che doveva essere fatto non è stato fatto. È strano. Non capisco. Non va un c…. La chitarra non funziona. Quell’altro fa quello che vuole lui. Ognuno fa quel c… che vuole e poi io mi ritrovo nei casini. Non sto scherzando, ma questa cosa la voglio capire. Io sono costretto a finire qua il concerto". Nonostante le richieste del pubblico di restare, il cantautore aveva detto: "Dovete credermi, sono costretto a fermarmi. Non sono nelle condizioni di lavorare. Arrivare a questo è troppo. Sono sincero. Vi saluto e vi ho spiegato il motivo e vi farò sapere il resto".