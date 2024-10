Ghali accoglie una fan sul palco, canta abbracciata a lui durante un concerto Durante la seconda data del tour di Ghali al Forum di Assago una fan è salita sul palco ed è corsa ad abbracciare il cantante. Ghali ha ricambiato l’abbraccio e l’ha fatta stare con lui sul palco mentre cantava Niente Panico. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Elena Betti

Ghali abbraccia una fan durante il concerto

I concerti di Ghali stanno portando molti colpi di scena. Dopo le polemiche prima della data dal 28 ottobre per il presunto mancato invito al concerto Per la Pace – polemica poi smentita – e l’esibizione sulle note di Casa Mia con la bandiera della Palestina in mano, nel concerto del 29 ottobre è arrivato un nuovo fuori programma. Una fan è infatti riuscita a eludere la sicurezza e salire sul palco per abbracciare il suo idolo che non l'ha respinta, bensì si è abbandonato a quell'abbraccio e ha continuato a cantare Niente Panico.

Una fan sale sul palco durante il concerto di Ghali

Mancavano pochi minuti alla fine di un concerto già intenso, ma era rimasto lo spazio per le ultime emozioni. Quando Ghali ha iniziato ad intonare il brano Niente Panico una ragazza è riuscita ad eludere la sicurezza e salire sul palco. Nulla di preparato, anzi, la fan è infatti cora incontro al cantante cogliendolo alle spalle e lasciandolo visibilmente sorpreso. L’ha abbracciato commossa, lui si è girato, l’ha guardata con sguardo tenero e per il resto del brano si è abbandonato a quell’abbraccio con una sconosciuta. Si sono tenuti stretti mentre lui ha continuato a cantare quella che lui stesso ha definito il “brano più importante della mia vita”. Quella di abbandonarsi a quell’abbraccio è stata una scelta inaspettata da parte del cantante, forse dettata anche dalla canzone stessa: più che un abbraccio cercato da una fan sfegatata, è sembrato un abbraccio di conforto che la ragazza ha voluto regalare a Ghali.

Di cosa parla Niente Panico

Quando la ragazza è salita sul palco il concerto stava per terminare. In scaletta c’era Niente Panico, una ballata che il cantante ha dedicato alla madre malata. Si tratta di un brano molto intimo, scritto proprio per esorcizzare la paura e l’ansia in seguito alla terza ricaduta che la madre di Ghali, malata di cancro, ha avuto. Prima della pubblicazione il cantante aveva scritto un lungo messaggio sui social in cui spiegava come il pezzo fosse nato. Su X aveva confessato di aver pensato di smettere di fare musica, salvo poi tornare sui suoi passi anche grazie all’incitamento della madre. Di Niente Panico aveva detto: "Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano. È la canzone più importante della mia vita perché è diventata una cura. La dedico a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura”.