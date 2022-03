Festa del papà 2022, le frasi di auguri più belle e le citazioni famose da dedicare il 19 marzo Ecco 15 frasi da dedicare il 19 marzo, il giorno della Festa del Papà, a tutti i papà. Una citazione, una breve frase e un messaggio per dirgli: “Ti voglio bene”.

Anche quest'anno il 19 marzo si celebra la Festa del papà, un giorno importante per omaggiare la loro figura in famiglia, anche per tutti quei papà che non ci sono più. Uno dei regali più importanti rimane la condivisione di un pensiero affettuoso, con la letteratura che ci ha lasciato negli anni messaggi pieni d'amore da dedicare ai nostri padri. Dalla citazione celebre al pensiero divertente, il messaggio rimane il metodo più immediato per dimostrare affetto a nostro padre, anche per dirgli solo "ti voglio bene" in un biglietto d'auguri. Ecco 15 frasi dolci e simpatiche per augurare un giorno pieno di felicità a nostro padre, ma anche citazioni commoventi per quei papà che non ci sono più. Da Umberto Eco a Gabriel Garcia Marquez, alcuni validi esempi di messaggi da poter inviare a vostro padre.

Frasi per la Festa del papà: le più belle per dirgli che gli vuoi bene

I grandi padri non trovano difetti. I grandi padri trovano soluzioni. (Reed Markham)

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l'ha catturato per sempre. (Gabriel Garcia Marquez) Auguri per la festa del papà 2022

Un padre è qualcuno che ti prende in braccio e ti insegna a ridere. Qualcuno che quando chiudi gli occhi puoi sentire il suo cuore battere nel tuo. Qualcuno che con la sua mano grande come il cielo ti indica la strada. Qualcuno che basta un soffio appena nei polmoni, per toglierti ogni paura. Che grande forza che ha un padre. (Fabrizio Caramagna)

Ho solo due cose da lasciarti in eredità, figlio mio, e si tratta di radici ed ali. (William Hodding Carter)

Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno. (Fedor Dostoevskij) Buona festa del papà 2022

Buona festa del papà 2022, 5 frasi divertenti per gli auguri il 19 marzo

Essere un buon padre è come farsi la barba. Non importa quanto sei stato bravo a raderti oggi, devi farlo di nuovo domani. (Reed Markham)

Un padre è sufficiente a governare un centinaio di figli, ma un centinaio di figli non riescono a governare un padre. (George Herbert)

Più invecchio, più intelligente sembra diventare mio padre (Tim Russert)

Se dovessi scegliere tre cose di te che non vorrei mai cambiare, sceglierei la mamma, la tua auto, e la paghetta che mi dai a fine mese. Buona festa del papà!

Sei sempre stato perfetto papà… o almeno, questo è quello che dice la nonna! Buona festa del papà

