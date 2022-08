Ferragosto al museo, l’iniziativa all’insegna della cultura: gli eventi e le mostre da visitare Il Ministero della Cultura ha deciso di tenere straordinariamente aperti musei e siti archeologici italiani a Ferragosto.

A cura di Francesco Raiola

Il Colosseo (Julian Finney/Getty Images)

Il ponte di Ferragosto potrebbe essere l'occasione buona per i turisti, e non solo, di scoprire o riscoprire alcuni dei musei e dei parchi archeologici italiani. Il Ministero della Cultura, infatti, ha deciso di mantenerli aperti anche il prossimo 15 agosto, rosso da calendario, ma verde per quanto riguarda il turismo; un modo per permettere a chi visita le città italiane di poter godere delle bellezze del Paese. È l'occasione buona per sfruttare un periodo in cui l'affluenza turistica nel nostro paese è importante, soprattutto per quanto riguarda i comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, come scrive l'Istat che segnala come nell'agosto 2021 ci sia stato un incremento, per questo segmento, del 26,5% rispetto allo stesso mese del 2019, ultimo anno pre pandemico.

Il Ministero guidato da Dario Franceschini, quindi, ha deciso che musei e parchi archeologici osserveranno un'apertura straordinaria "offrendo a cittadini e turisti l'opportunità di godere della bellezza del patrimonio culturale nazionale" come si legge nella nota stampa che lancia l'iniziativa "Ferragosto al Museo": "Molti dei luoghi d’arte coinvolti saranno animati con eventi, mostre tematiche, percorsi e visite guidate. Un’occasione speciale per trascorrere un Ferragosto all’insegna della cultura e del divertimento: musei, gallerie, monumenti, palazzi, ville, castelli, templi, parchi, giardini, aree e siti archeologici" come si legge sul sito del Ministero su cui è possibile facilmente controllare le modalità di accesso dei singoli musei.

Gli Scavi di Pompei (Giorgio Cosulich/Getty Images)

Dal Colosseo Romano agli Uffizi, passando per la Reggia di Caserta e gli Scavi di Pompei, i Bronzi di Riace giù fino al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei templi, che sono solo alcuni dei monumenti che sarà possibile visitare così da godere dei tesori culturali del Paese arricchiti anche da eventi e mostre: sono oltre 220 i siti registrati sinora nel calendario delle aperture, ma sono in continuo aggiornamento sul sito dedicato. I turisti, ma anche i residenti, potranno visitare alcuni dei luoghi simbolo del territorio italiano in una giornata speciale: gli appuntamenti sono pubblicati in tempo reale a cura degli istituti periferici del MiC.