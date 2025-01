video suggerito

El Alfa devastato dal lutto, annuncia il ritiro dalla musica: "Non canterò mai più" El Alfa, l'autore dembow dominicano, ha annunciato in un post su Instagram il suo ritiro dalle attività musicali, dopo la morte della nonna: "I giorni della mia pensione si avvicinano: dal 18 dicembre di quest'anno non canterò mai più"

A cura di Vincenzo Nasto

El Alfa, via Getty Images e Instagram

El Alfa, nome d'arte di Emmanuel Herrera Bautista, ha annunciato il suo ritiro. La superstar dominicana ha pubblicato nelle scorse ore un post su Instagram in cui annunciava la morte della nonna, restringendo ancora di più lo spazio di manovra per il suo futuro artistico. Infatti, se già da qualche anno, il cantante stava riflettendo sulla possibilità di lasciare il mondo della musica, sembra esser arrivata la decisione finale, con l'annuncio del post che fa riferimento anche al rimorso di aver rinunciato ai propri affetti, a causa della sua carriera da musicista. Nel frattempo, lo scorso mese, l'autore aveva compleato il tour El Mejor del Planeta, che ha fatto tappa in 16 città del Nord America: l'occasione giusta per presentare al pubblico il suo lavoro più recente, El Rey del Dembow, uscito a novembre 2023.

Il messaggio d'addio a sua nonna e l'annuncio del ritiro

Nel post su Instagram che lo vede affianco alla nonna scomparsa, El Alfa scrive: "So che la vita continua ma i miei sentimenti non passano inosservati. Mia nonna mi ha insegnato ad amare Dio sopra ogni cosa, perciò piangerò in sua memoria. La sua felicità era vedermi avere successo, ma adesso io non riesco nemmeno a restare sveglio". Nelle ultime righe del post, El Alfa fa riferimento anche a una pausa dai social, ma soprattutto mette una data al suo ultimo giorno da cantante, il prossimo 18 dicembre: "Saluto momentaneamente il pubblico che mi ama, addio Instagram. Avrei voluto passare più tempo con lei, ma il mio lavoro non me l'ha permesso. I giorni della mia pensione si avvicinano: dal 18 dicembre di quest'anno non canterò mai più. Riposa in pace nonna, ti amo".

La carriera di El Alfa

La carriera di El Alfa, cominciata nel 2008 e che conta successi da oltre 400 milioni di stream su Spotify, da 4K a Bebé, passando La Romana con Bad Bunny, oltre a 9 album in studio, lo rendono uno dei artisti più noti del genere dembow dominicano. Interrogato negli ultimi 17 anni di carriera sulla possibilità di essere riconosciuto come uno dei maggiori esportatori di questo suono, El Alfa ha sottolineato che non gli interessano titoli, come nell'intervista a Rolling Stone del 2022: "Vedo che il mondo intero lo sostiene e mi rende felice, ma non sono io quello che si batterà il petto e dirà che ha fatto questo o ha fatto quello. La mia gioia è quando qualcun altro lo dice"