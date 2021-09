Ecco i libri rari che valgono un tesoro e che potreste avere in libreria Forse non lo sapete, ma le vostre librerie potrebbero nascondere un tesoro. Da anni, i collezionisti di ogni parte del mondo sono alla disperata ricerca delle prime edizioni dei loro romanzi preferiti, per le quali sarebbero disposti a pagare una piccola fortuna: la mania del collezionismo paga sempre di più.

Libri rari: i volumi di Harry Potter

Tra le pubblicazioni di valore maggiormente ricercate dai fanatici delle copertine, a fare la parte del leone sono, ovviamente, i libri che compongono la saga di Harry Potter. Il fandom del maghetto sarebbe disposto a fare follie per sfoggiare, nel ripiano più in vista delle loro librerie, le prime edizioni dei romanzi di J.K. Rowling. Per alcuni è una vera e propria missione, sino al punto che, negli anni, sono state pubblicate delle guide che contengono tutti i dettagli utili per il riconoscimento della prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale del 1997, pubblicata dall'editore Bloomsbury; una merce rara che, come ha scritto Alessia Vitale su Harper's Bazaar, consta di pochissimi esemplari: le copie in circolazione sarebbero appena 500, di cui soltanto 300 uscite effettivamente nelle librerie. Esistono differenti segnali utili per riconoscere i tomi annoverati nel prestigioso "club del 500", tra cui, citando nuovamente Harper's Bazaar, "un errore a pagina 53, dove, nella lista di oggetti che Harry dovrà portare a Hogwarts, appare per due volte la parola ‘wand' (bacchetta). L’errore sarà poi corretto al momento della ristampa, ma ha reso quei pochi esemplari che lo contengono degli oggetti preziosi". Questi primi esemplari valgono una fortuna e, secondo Abebooks, possono valere dalle 4mila alle 7mila sterline.

It di Stephen King, il più cercato dai collezionisti

Anche la prima edizione (ovviamente in lingua originale) di It, 22esimo romanzo di Stephen King, il più iconico in assoluto, potrebbe fruttare un profitto assolutamente dignitoso. Ovviamente, nulla di paragonabile a Harry Potter e la pietra filosofale (infatti, a differenza di Rowling, quando King scrisse It era già un autore con uno status piuttosto affermato, quindi la prima tiratura del libro fu decisamente più consistente, pari a 800mila copie), ma parliamo comunque di un tomo con un valore che si aggira tra i duecento e i trecento dollari. A informarci delle stime è biblio.com, un altro sito per fanatici del collezionismo, che menziona anche alcuni segnali di riconoscimento utili per appurare l'autenticità del romanzo, come il prezzo di copertina originario (22,95 dollari), i bordi (tutti rigorosamente neri) e il logo (in rilievo e rosso porpora). In ogni caso, anche la prima edizione italiana si difende benissimo, con un valore tra gli 80 e i 95 euro (almeno, questi i prezzi maggiormente diffusi su eBay).

Tra i libri di valore anche Scott Fitzgerald, Ian Fleming e Joyce

Nel 2015 Stanley Gibbons, antiquario librario londinese, ha stilato una classifica delle prime edizioni più costose del Novecento: il primo posto, per larghissimo distacco, è occupato da Il grande Gatsby di Scott Fitzgerald, con un valore di più di 246mila sterline. Seguono Lo Hobbit, di JRR Tolkien (£64420), Ulisse, di James Joyce (£24.557), Casino Royale, di Ian Fleming (£24.180), Nel nostro Tempo, di Ernest Hemingway (£22.079) e Il signore degli Anelli, sempre di Tolkien (£20.000)

Tesori in libreria: Primo Levi, Pasolini e altri

Anche il mercato dell'usato italiano nasconde delle vere e proprie gemme, su tutte la prima edizione di Se questo è un uomo, il libro più celebre di Primo Levi, parte della collana "Leoni di Ginzburg" di Einaudi e pubblicato nel 1947. Nel 2019, su eBay, una copia fu messa all'asta con un valore di partenza di 999 euro. Ma la lista non finisce qui: ad esempio, la sezione "Libri rari e introvabili" di Ibs contiene una selezione di prime edizioni che, oggi, valgono una piccola fortuna, come La famosa invasione degli orsi in Sicilia di Dino Buzzati (187 euro) La figlia di Jorio di Gabriele D'Annunzio (450), L'odore dell'India di Pier Paolo Pasolini (250) e Libro d'ore di Torino – Milano (addirittura 2990). Cosa state aspettando? Rovistate tra gli scaffali!