"È morto Umberto Tozzi", la fake news fa raggelare i fan del cantante di Gloria La classica bufala della morte del personaggio famoso è una fake news che ha colpito anche Umberto Tozzi e non è la prima volta che una star della musica viene data per morta senza motivo.

“Umberto Tozzi è morto”. Una notizia scioccante che ha iniziato a circolare nelle ultime ore sui social, lasciando increduli fan e colleghi del celebre cantautore. Ma, come spesso accade, la notizia si è rivelata una bufala. L’artista di Ti amo e Gloria è vivo e vegeto, come fanno sapere fonti vicine all'artista che però non ha commentato personalmente la fake news.

Umberto Tozzi sta bene ed è attualmente in tour

Sul canale ufficiale Instagram, intanto, non c'è traccia di dipartita. Umberto Tozzi, infatti, comunica con serenità il suo tour ufficiale e i biglietti ancora in vendita. Non c'è spazio per la morte, ma c'è ancora tanto spazio per la musica. È vero, però, che questo potrebbe essere il suo ultimo tour prima del ritiro artistico, come ha più volte anticipato. Nell'agosto 2023, Umberto Tozzi aveva rinviato il tour per problemi di salute legati a un'operazione alla caviglia.

La bufala della morte è purtroppo un grande classico

La bufala della morte del personaggio famoso è una fake news che ha colpito anche Umberto Tozzi e non è la prima volta che una star della musica viene data per morta senza motivo. Prima di Tozzi, erano già stati colpiti da fake news simili personaggi come Albano, Gianni Morandi, Vasco Rossi e Adriano Celentano. Questo tipo di disinformazione ha chiaramente il doppio scopo di attirare clic generando il caos emotivo per quanti sono fan del personaggio vittima della fake news. Un'operazione di pessimo gusto al solo scopo di incalanare grande traffico e generare visite per gli introiti pubblicitari. È sempre difficile arginare queste situazioni, ma si consiglia ai lettori di rivolgersi sempre a testate autorevoli, quali la nostra, e in prima analisi di fare riferimento ai canali ufficiali degli stessi personaggi, come appunto Instagram, Facebook, X oppure i siti ufficiali.