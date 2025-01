È morto Sam Moore, con il duo Sam & Dave ispirò Michael Jackson e Bruce Springsteen

video suggerito

Daniela Seclì

È morto Sam Moore. L'artista che faceva parte del duo soul Sam & Dave aveva 89 anni. Tra le hit che lo hanno portato al successo anche Soul Man e Hold On, I'm Coming. Con il suo talento ha ispirato artisti come Michael Jackson e Bruce Springsteen. Oggi il mondo della musica piange la sua morte.

La causa della morte di Sam Moore

I dettagli trapelati sulla morte dell'artista. Il suo agente, Jeremy Westby, ha fatto sapere che Sam Moore si è spento nella mattinata di ieri, venerdì 10 gennaio, a Coral Gables, Florida. Di recente aveva subito un intervento chirurgico e la morte sarebbe sopraggiunta proprio a causa di alcune complicazioni che si sono verificate nelle ultime ore. Per il momento non saranno diffusi ulteriori dettagli.

La carriera di Sam Moore e la battaglia legale

Con David Prater (scomparso il 9 aprile 1988 a causa di un incidente stradale), Sam Moore ha all'attivo otto album in studio e sedici raccolte. L'artista ha rivoluzionato la musica soul e le sue performance dal vivo sono state fonte di ispirazione per artisti come Michael Jackson, Elvis Costello, Bruce Springsteen e Phil Collins. Secondo quanto riporta The Guardian, a un certo punto Sam Moore fece causa allo stesso David Prater, che – prima della tragica morte – aveva assunto un sostituto e aveva organizzato un tour con lui con il nome New Sam & Dave. Sam Moore decise di ricorrere alle vie legali anche quando ebbe il sospetto che l'industria discografica lo stesse defraudando dei benefici pensionistici. Nel 1994 dichiarò ad Associated Press:

Nonostante io abbia venduto milioni di dischi, la mia pensione ammonta a soli 2,285 dollari che posso riscuotere come somma forfettaria o come pagamenti mensili di 73 dollari. Duemila dollari in cambio di tutta la mia vita? Se stai guadagnando su di me, devi darmene una parte. Non darmi pane di mais dicendo che sono biscotti.