È morto Garth Hudson, membro dei The Band: è considerato il più grande organista rock Nelle scorse ore è morto Garth Hudson, all'età di 87 anni, in una casa di cura a Woodstock: l'uomo ha fatto parte del gruppo rock canadese-statunitense, che ha collaborato anche con Bob Dylan.

A cura di Vincenzo Nasto

Garth Hudson, via Getty Images

Garth Hudson, l'ultimo membro rimasto in vita dello storico gruppo rock The Band, è morto nelle scorse ore all'età di 87 anni. La conferma della sua scomparsa, avvenuta in una casa di cura, è stata data dal collega e amico Jan Haust. Hudson, diventato uno dei polistrumentisti più importanti del secolo scorso, nella sua carriera ha collaborato anche con Bob Dylan, con cui ha pubblicato insieme ai The Band, The Basement Tapes. L'album, uscito nel 1975, sarà introdotto 41 anni più tardi nella Grammy Hall Of Fame, esattamente nel 2016. Collaborò negli anni poi con numerosi musicisti, tra cui Leonard Cohen, Van Morrison, Elton John e Neko Case. È stato definito dal magazine Keyboard come il più brillante organista del mondo rock.

Garth Hudson e le collaborazioni con Bob Dylan e Martin Scorsese

Garth Hudson nasce in Canada, precisamente a Windsor nell'Ontario, nel 1937. Dopo aver fatto parte a 21 anni del gruppo rock The Capers, conosce nel decennio successivo quattro artisti con cui formerà il collettivo rock canadese-statunitense The Band: Rick Danko, Levon Helm, Richard Manuel e Robbie Robertson. La band tra il 1967 e il 1976 registra otto album in studio, gira il mondo in tour e collabora anche con autori del calibro di Bob Dylan, con cui verranno pubblicati i The Basement Tapes nel 1975. L'album di maggior successo della band sarà Music from Big Pink del 1968, l'esordio dei The Band, che riusciranno anche nel complicato compito di bissare il successo l'anno successivo con l'album omonimo The Band. Proprio l'ultimo concerto tenuto dalla band nel 1976 verrà documentato da Martin Scorsese, che produrrà The Last Walz. L'incontro con Scorsese darà la possibilità a Hudson, grande polistrumentista, di entrare nel mondo del cinema dove comporrà alcune colonne sonore proprio per i film del regista italo-americano.

Il tragico destino dei membri dei The Band

Non solo splendore per i The Band, anzi: Richard Manuel si tolse la vita nel 1986 durante un reunion tour della band, Rick Danko ha attraversato lunghi periodi di inattività a causa di problemi di salute derivanti dalla dipendenza da eroina, mentre Levon Helm, dopo aver attraversato una lunga dipendenza da sostanze stupefacenti, è morto nel 2012 all'età di 71 anni a causa delle terapie contro il cancro. Hudson, infine, è diventato una presenza fissa a Woodstock, dove è scomparso in una casa di cura nelle scorse ore, come riporta il New York Times che riporta che il musicista ha avuto gravi problemi finanziari che negli anni lo hanno spogliato dei cimeli ottenuti nella sua carriera. Sua moglie, la cantante Sister Maud Hudson, è morta solo pochi anni fa, nel 2022, all'età di 71 anni.