È morto Frankie Beverly, leggendaria voce dei Maze

A cura di Ilaria Costabile

È morto all'età di 77 anni Frankie Beverly, artista americano, noto per essere stato la voce del gruppo Maze, da lui fondato nel 1970 a Philadelphia, la sua città natale. L'annuncio della sua scomparsa è stato diffuso dalla famiglia, che ha condiviso un lungo e toccante messaggio sui social del cantante che, tra l'altro, si era esibito lo scorso luglio a News Orleans, in Louisiana.

La famiglia annuncia la morte di Frankie Beverly

Nel commovente messaggio con cui la famiglia ha annunciato la dipartita di Beverly si legge: "Elaborare il lutto per la perdita di una persona cara è un'esperienza profondamente personale ed emotiva. In questo momento, mentre navighiamo tra sentimenti di dolore, riflessione e ricordo, chiediamo privacy e comprensione". Dopo aver sottolineato l'importanza di avere del tempo, in solitaria, per elaborare la scomparsa, la dichiarazione si chiude con un ricordo: "Ha vissuto la sua vita, come si suol dire, con animo puro, e per noi non c'è stato nessuno che lo abbia fatto meglio di lui. Ha vissuto per la sua musica, la sua famiglia e gli amici. Amatevi l'un l'altro come lui avrebbe voluto".

La passione per la musica e il successo con i Maze

La passione per la musica di Frankie Berverly, il cui nome era in realtà Howard, si rifà agli anni dell'adolescenza, quando fondò i Blenders, ma dopo poco il gruppo si sciolse e fondò i Butlers, primo gruppo con cui registrò dei brani nel 1963. Il suo primo successo è datato 1967, quando incise il brano "If That's What You Wanted", un vero e proprio inno per il soul del nord America. Dopo un certo periodo, il gruppo catturò l'attenzione di alcuni produttori, per poi trasferirsi in California, cambiando il nome in Raw Soul. Furono così notati da Marvin Gaye che decise di far aprire loro i suoi concerti ed è grazie a lui che cambiarono nuovamente nome, chiamandosi Maze. La band ebbe un certo successo negli Anni 70-80, nel Regno Unito, ma negli anni hanno continuato a mietere successi, tanto che nel 2019 un loro storico brano, Before I Let Go, fu ripreso anche da Beyonce.