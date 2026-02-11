È morto Andrew “The Clobberer” Ranken, il batterista e fondatore dei Pogues aveva 72 anni

Andrew Rankin – ph Gary Gershoff:Getty Images

È morto Andrew "The Clobberer" Ranken, batterista e fondatore dei Pogues: aveva 72 anni. A darne la notizia è stata la band folk punk anglo-irlandese, tra le realtà musicali più importanti e influenti a cavallo tra gli anni 80 e 90. "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa di Andrew Ranken, batterista, membro fondatore e cuore pulsante dei Pogues – si legge sui social della band -. Andrew, grazie di tutto, per la tua amicizia, il tuo ingegno e la tua generosità d'animo, e ovviamente per la musica, per sempre un vero amico e fratello. I nostri pensieri e il nostro amore vanno alla sua famiglia in questo momento triste e difficile".

Ranken suonava anche le percussioni e l'armonica e ha fatto parte dei Pogues fin dalla loro fondazione nel 1983, rimanendo fino al 1996, prima di lasciare e rientrare nel gruppo nel 2001, suonando con loro durante gli anni della reunion, fino al 2014. La band aveva ripreso un tour per il 40° anniversario del loro album "Rum Sodomy and the Lash", pietra miliare del genere che contiene canzoni come "Dirty Old Town" e "Sally MacLennane". Sul palco erano saliti i membri superstiti, ovvero Spider Stacy, James Fearnley e Jem Finer, mentre il batterista non li aveva seguiti a causa di problemi di salute, ed era stato sostituito da Tom Cull dei Fontaines D.C.

Nel novembre del 2023, all'età di 65 anni, era morto anche il cantante, fondatore e volto dei Pogues, ovvero Shane MacGowan, a seguito di una polmonite. Nata negli anni 80, la band aveva pubblicato il suo album di debutto, "Red Roses for Me", nel 1984. Diventò subito un punto di riferimento per la scena; negli ultimi anni erano tornati alla ribalta, dopo la morte del fondatore, per fare in modo che la loro canzone natalizia "Fairytale of New York", in cui la batteria era suonata proprio da Ranken, arrivasse prima in classifica. La sua batteria contribuì in maniera fondamentale al suono dei Pogues. Ranken aveva anche suonato in una blues band chiamata The Mysterious Wheels con cui aveva pubblicato l'album "Bare Bones" nel 2024.