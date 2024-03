È morta a 21 anni la cantante Anaïs Robin: aveva trovato il successo su TikTok La cantante e tiktoker Anaïs Robin è morta a 21 anni in un incidente d’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

La cantante e tiktoker Anaïs Robin

È morta a 21 anni la cantante francese Anaïs Robin che negli ultimi mesi aveva trovato enorme visibilità grazie a TikTok, dove era seguita da mezzo milione di follower. La cantante è morta a seguito di un incidente d'auto nel Nord della Francia, come ha annunciato il suo management con un comunicato stampa condiviso sui suoi social: "È con profonda tristezza che annunciamo la morte della nostra artista Anais Robin, avvenuta tragicamente a seguito di un incidente stradale sabato notte nel nord della Francia. Anaïs era una persona amata e apprezzata da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla".

Stando a quanto riporta il sito France Bleu Nord, Robin era sola al volante quando alle 4 del mattino di domenica scorsa ha urtato un albero e nonostante l'arrivo dei pompieri che hanno tentato di rianimarla sul posto, non sono riusciti a salvarla: "Il suo sorriso radioso, la sua gentilezza e la sua voce rimarranno per sempre impressi nei nostri cuori. In questo momento difficile, esprimiamo la nostra profonda vicinanza alla sua famiglia e ai suoi cari. Condividiamo il vostro dolore e vi offriamo tutto il nostro sostegno durante questa difficile prova" si legge sempre nel comunicato di Gabs et Jo Label.

"Condividiamo il vostro dolore e vi offriamo tutto il nostro sostegno durante questa difficile prova – chiude il comunicato -. Nel frattempo onoriamo la memoria di Anaïs e ricordiamo con affetto i preziosi momenti trascorsi con lei in studio, durante le riprese… Riposa in pace, Anais. Rimarrai per sempre nei nostri cuori". La cantautrice era diventata famosa su TikTok per i video in cui cantava, da sola o assieme agli amici o al fratello gemello Elliot: lo scorso luglio aveva pubblicato sul suo canale Youtube il video del singolo "Un autre" ft LVZ, che aveva totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni. Secondo le informazioni di France Bleu Nord, la procura di Lille ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze dell'incidente e sono in corso le analisi tossicologiche.