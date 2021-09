Dopo Harry Potter, J.K. Rowling torna con una storia di Natale per bambini Dopo una lunga attesa, i fan di Harry Potter possono tornare a sorridere: il 12 ottobre, infatti, uscirà in Italia Il maialino di natale, il nuovo romanzo di J.K. Rowling, che sarà tradotto in 20 lingue. In Italia la pubblicazione sarà curata, come sempre, dalla casa editrice Salani: la storia è incentrata sul rapporto tra un bambino e un maialino di pezza.

Dopo una lunga attesa, i fan di Harry Potter possono tornare a sorridere: il 12 ottobre, infatti, uscirà in Italia Il Maialino di Natale, il nuovo romanzo di J.K. Rowling, che sarà tradotto in oltre 20 lingue. In Italia la pubblicazione sarà curata, come sempre, dalla casa editrice Salani: la storia è incentrata sul rapporto tra un bambino e un maialino di pezza, ed è impreziosita dai disegni di Jim Field, già autore di libri illustrati che hanno riscosso grande successo in Inghilterra, come Oi dog! e The Lion Inside. Dopo una breve incursione nella giallistica, dunque, la scrittrice scozzese torna a misurarsi con la letteratura per ragazzi, mettendosi alla prova con uno dei generi più fecondi in assoluto: la storia di Natale.

Di cosa parla il nuovo romanzo di J.K. Rowling

Il Maialino di Natale racconta la storia di Jack, un bambino inglese che ama trascorrere tutto il suo tempo con il maialino di stoffa "Mimalino", detto anche "Lino", suo giocattolo preferito e a tutti gli effetti una sorta di amico immaginario. Poco prima del 25 dicembre, Mimalino prende vita e inizia a interagire con Jack: i due si addentreranno in un mondo di fantasia, la Terra dei Perduti. Un po' come accade nel Mago di Oz, ai due protagonisti si aggiungeranno dei compagni di viaggio un po' strampalati, come un cestino per il pranzo parlante, una bussola senziente e uno strano essere alato: insieme cercheranno di salvare un altro vecchio giocattolo di Jack, ossia un pupazzo fatto di rottami.

Salani: "Rowling ha scritto una delle storie di Natale più belle di sempre"

Nel comunicato stampa di presentazione del libro, Salani ha fatto sapere che si tratta di "una delle più belle storie di Natale mai scritte, piena della tenerezza irresistibile dell'infanzia di fronte al grande mistero della perdita". Ora, non sappiamo se Rowling abbia scritto addirittura la Christmas story più bella di sempre: quel che è certo è che ogni suo libro si trasforma rapidamente in un evento.