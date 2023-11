Donna con orologio di Picasso venduto a 130 milioni di euro: è il secondo più caro del pittore È stato venduto a 130 milioni di euro il quadro di Picasso Femme a la montre che ritrae la sua musa Marie-Thérèse Walter.

A cura di Redazione Cultura

L’opera di Picasso Femme a la montre (LaPresse)

Il dipinto di Picasso intitolato "Donna con orologio" (Femme a la montre), è stato venduto all'asta per 139 milioni di dollari (130 milioni di euro), da Sotheby's a New York, diventando la seconda opera dell'artista spagnolo con il prezzo più alto mai raggiunto e così, diventa anche l'opera di maggior valore venduta all'asta quest'anno. Dipinto nel 1932, il quadro – uno dei capolavori del pittore – rappresenta una delle compagne e muse dell'artista spagnolo, la pittrice francese Marie-Therese Walter, che fu modella di sue altre opere; l'opera era stato valutata, prima della vendita da parte della casa d'asta, circa 110 milioni di euro.

La donna con l'orologio era di proprietà della collezionista d'arte Emily Fisher Landau, che lo acquistò nel 1968, mentre l'identità dell'acquirente è rimasto anonimo. L'opera ritrae la modella seduta su una sedia con le sembianze di un trono. Sotheby's lo presentava così: "Tra le rappresentazioni dell'ardore e del desiderio nel canone dell'arte del ventesimo secolo, le sensuali rappresentazioni di Picasso della sua amante e musa Marie-Thérèse Walter regnano sovrane. Eseguito nel 1932 al culmine dell'appassionata vicenda di Picasso, Femme à la montre esiste come una delle rappresentazioni più risolte e complesse di questo anno pieno".

Il 1932 è stato considerato uno degli anni d'oro per l'artista spagnolo, che dopo le difficoltà economiche riscontrate all'inizio del ‘900, quando a Parigi costruì la sua fama, cambiando la pittura mondiale, già da qualche anno aveva trovato una stabilità economica: "Nel 1932, Picasso lavorò a un ritmo febbrile, incessantemente ispirato dalla presenza della sua nuova musa e dal desiderio sentiva in sua assenza. Completamente consumato dal suo amour fou – la nozione surrealista di un desiderio ossessivo, simile a un vortice – ogni opera di questo periodo si legge come una voce in un diario, che documenta l’evoluzione della relazione della coppia. Tra le opere dell'artista del 1932, sono le tele monumentali come Femme à la montre, che annunciano senza scusarsi la presenza di Marie-Thérèse, ad essere più acclamate per la loro singolare importanza nell'opera di Picasso" continua la casa d'aste.

Quando incontro Picasso, Marie-Thérèse Walter aveva solo 17 anni, mentre il pittore spagnolo ne aveva 45 e con lei cominciò una relazione segreta mentre era ancora sposato con la ballerina ucraina Olga Khokhlova. La pittrice fu la modella anche di un'opera come Femme Nue Couchee (Donna nuda sdraiata) del 1932, che nel 2022 fu venduta all'asta per 67,5 milioni di dollari. Il dipinto più famoso di Picasso, però, è Les Femmes d'Alger (Donne di Algeri), venduto da Christie's nel 2015 per 179,3 milioni di dollari.