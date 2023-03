Demon Slayer arriva alla fine in Italia, l’ultimo numero esce ad aprile: le attività per celebrarlo Ad aprile sarà pubblicato in Italia l’ultimo numero del manga Demon Slayer, uno dei fenomeni fumettistici di questi anni.

A cura di Redazione Cultura

Uno dei manga più amati di sempre, e uno dei più letti in Italia arriva al suo capitolo conclusivo. L'ultimo numero di Demon Slayer – Kimetsu No Yaiba, infatti, il 23° della serie, sarà pubblicato il prossimo 12 aprile, tre anni dopo l'arrivo in Italia, avvenuto nel 2020 grazie a Star Comics, editore leader per quanto riguarda i manga. In tre anni Demon Slayer è diventato un vero e proprio cult anche in Italia, dove più volte è finito in classifica, riuscendo a raggiungere anche la testa dei libri più venduti della settimana, posizione che solo un altro manga è riuscito a raggiungere, ovvero "One Piece", del maestro Eiichiro Oda, altro esempio di best e long seller del fumetto.

L'opera creata da Koyoharu Gotouge è stata pubblicata, originariamente, dal 15 febbraio 2016 al 18 maggio 2020 in Giappone prima di far approdare in Italia la storia di Tanjiro, giovane venditore di carbone, orfano di padre, che un giorno, tornando a casa, trova la madre e i fratelli massacrati; è sopravvissuta solo la sorella Nezuko che però è stata trasformata in un demone e per cui cercherà una cura per farla tornare come prima. Le avventure di Tanjiro hanno conquistato un pubblico così ampio da farne il manga con la diffusione media più alta nella storia, con oltre 6,5 milioni di copie a volume per un totale di oltre 150 milioni di copie a livello globale.

"Demon Slayer è un fenomeno di costume, neanche più ascrivibile a un semplice fumetto" disse a Fanpage.it Claudia Bovini, Direttrice editoriale e responsabile di Star Comics, descrivendone anche la diffusione in Italia nel giorno in cui si era saputo che il fumetto era primo in classifica. In occasione di questa data particolare sono state organizzate anche alcune attività, dalle librerie che allestiranno spazi espositivi espressamente dedicati fino al tram dedicato, in giro per Milano. Star Comics fa anche sapere che "oltre al volume REGULAR, sarà possibile trovare la VARIANT COVER EDITION, caratterizzata da una copertina d'eccezione impreziosita da numerosi effetti speciali, e con un mini shikishi (cartoncino illustrato) celebrativo in allegato a cui si aggiunge la Limited Edition comprendente il volume in edizione Regular e un box, unico nel suo genere, ispirato all'iconica cassa al cui interno il protagonista porta la sorella Nezuko. Progettato per raccogliere tutti i volumi che compongono la serie e il numero 23 in edizione Variant cover".