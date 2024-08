video suggerito

Dai Phoenix a Billie Eilish, Snoop Dogg e RHCP: la musica da Parigi 2024 a Los Angeles 2028 Il passaggio dalle Olimpiadi di Parigi 24 a Los Angeles 2028 è avvenuto anche in musica, con l’esibizione, negli States di Billie Eilish, Snoop Dogg con Dr Dre e Red Hot Chili Peppers. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Snoop Dogg, Billie Eilish, and Dr. Dre (Ph Kevin Mazur/Getty Images for LA28

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Parigi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono state, musicalmente parlando, un omaggio all'indie rock dei Millennial, almeno nella parte che riguardava strettamente Parigi, prima di spostarsi, in un passaggio di consegne anche musicale a Los Angeles 2028. Sul palco dello Stade De France, infatti, come resident band ci sono stati i Phoenix – che hanno suonato brani come Lisztomania, 1901 e If I Ever Feel Better – e hanno ospitato artisti come Air (con cui hanno suonato Playground Love, colonna sonora del film le vergini suicide di Sofia Coppola, moglie del cantante dei Phoenix), Ezra Konig dei Vampire Weekend a cui si sono aggiunti, tra gli altri Angèle, il dj Kavinsky – con cui hanno fatto Nightcall, canzone presente nel film Drive – e il rapper cambogiano VannDa.

La band francese ha detto in una nota stampa: "Siamo infinitamente felici di aver avuto la possibilità di festeggiare con tutti gli atleti e il mondo intero alla chiusura dei Giochi Olimpici nella nostra amata città di Parigi. È stato un momento meraviglioso essere stati invitati a salire sul palco con i nostri amici dalla Francia e da tutto il mondo, onorando lo spirito francese e rimanendo fedeli al nostro motto: Liberté, Égalité, Phoenix! Siamo entusiasti di passare il testimone sia agli atleti paraolimpici che a Los Angeles per i prossimi giochi del 2028". E, come detto, il passaggio è avvenuto anche musicalmente, con il passaggio in stile Mission Impossible con Tom Cruise e le esibizioni di quattro artisti che rappresentano generi e generazioni diverse.

I Phoenix (AP Photo/Kin Cheung)

Sul palco losangelino, infatti, si sono alternati Billie Eilish, Snoop Dogg con Dr Dre e, ovviamente, i Red Hot Chili Peppers, che della California ne hanno fatto anche un marchio di fabbrica, oltre che omaggiarla in varie canzoni. E così tutti si sono esibiti in una canzone, come antipasto di ciò che succederà tra quattro anni, quando si passa dall'Europa agli States: Billie Eilish ha cantato "Birds of a Feather", ultimo singolo estratto da Hit Me Hard and Soft, Snoop Dogg ha cantato "Drop It Like It's Hot" e con Dr. Dre hanno duettato in "The Last Episode", brano di quest'ultimo, uscito nel 2000, mentre ai RHCP è toccata Can't Stop, uno dei loro maggiori successi.. La scelta non è casuale, perché la cantautrice è di Highland Park, i rapper sono un pezzo fondamentale del rap della West Coast e i RHCP… sono i RHCP.