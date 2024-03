Da Rihanna ai Beyoncé, le follie dei concerti privati: perché conviene prendersi milioni di euro Da Rihanna a Beyoncé, passando per Celine Dion e i Rolling Stones: ecco alcune delle esibizioni private più remunerative delle star internazionali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Beyoncé, Rihanna e Celine Dion, foto di Getty Images

Sono passati solo 12 mesi dalla sua apparizione al Super Bowl, l'ultima performance pubblica della cantante, che invece negli scorsi giorni è stata fotografata in India, a Jamnagar. L'occasione, un party pre-matrimoniale per il figlio di un magnate indiano, Mukesh Ambani, ha permesso ai fan della cantante di poterla osservare di nuovo in azione, con una performance che ha viaggiato lungo tutta la sua discografia: da Stay a Umbrella, Bitch Better Have My Money, Consideration, Work, Wild Thoughts, Birthday Cake, Pour It Up, Pose. Ma a far notizia rispetto alla sua performance e alle sue forme, che preannunciano una seconda gravidanza, è stato il cachet che la cantante ha percepito per il "concerto privato" alla corte di Ambani: Business Insider, il portale americano, ha fotografato attorno ai 6 milioni di euro la cifra percepita dalla cantante. Quella che potrebbe sembrare una follia, un'esibizione privata da milioni di euro, è invece un mercato che soprattutto negli Stati Uniti è diventato molto remunerativo, e che sin dai primi anni 2000 ha visto protagonisti i cantanti più famosi della scena internazionale.

Sul podio anche Celine Dion e i Rolling Stones

Sì, perché sicuramente Rihanna non è stata l'artista più pagata per la propria esibizione. Sopra di lei, un terzetto molto importante che vede Celine Dion, i Rolling Stones e infine Beyoncé, che svetta in prima posizione. Cominciando da Celine Dion, come riferisce Billboard, nel 2011 la cantante si è esibita tre eventi privati, ottenendo una cifra intorno ai 7,5 milioni di euro. Chi invece ha voluto per il suo 60esimo compleanno i Rolling Stones è David Bonderman. L'imprenditore statunitense, miliardario, co-fondatore di TPG Capital e della sua affiliata asiatica Newbridge Capital, società di investimento che operano nel private equity, ha speso una cifra vicina ai 12 milioni di euro per avere la band statunitense alla propria cerimonia.

Beyoncé ingaggiata a Dubai per 23 milioni di euro

Ultima, ma prima per la cifra accumulata per la performance privata, è Beyoncé. La cantante, lo scorso gennaio 2023, si è esibita a Dubai, per il lancio di una delle catene di hotel più importanti al mondo: Atlantis The Royal. Lo spettacolo, durato intorno ai 25 minuti, ha permesso alla donna di accumulare una cifra che, secondo Forbes, si aggirerebbe intorno ai 23 milioni di euro. Quasi un milione di euro al minuto per la cantante, che ha deliziato il pubblico saudita anche con una performance scenografica, tra cambi di abito e coreografia con decine di ballerini. Ma non solo, perché uscendo dal quartetto con gli ingaggi più remunerativi, troviamo che non è la prima volta che Mukesh Ambani, il magnate indiano che ha ingaggiato Rihanna, ha pagato un cantante per il matrimonio di suo figlio. Solo nel 2018, proprio Beyoncé era stata ingaggiata per una cifra intorno ai 4 milioni di dollari per il matrimonio di Isha Ambani, figlia del magnate.