Cosa rappresentano i cinque cerchi delle bandiera delle Olimpiadi: storia e significato La bandiera dei Giochi Olimpici contiene cinque cerchi congiunti di diverso colore, su due linee. Ecco qual è la sua storia e il suo significato.

A cura di Vincenzo Nasto

Cerchi Olimpici

Mancano solo poche ore all'arrivo delle Olimpiadi di Parigi 2024, con la cerimonia d'apertura fissata alle 19:30. Ad accompagnare quello che sarà un evento itinerante tra le strade di Parigi, ci saranno sicuramente i cinque cerchi, simbolo della kermesse presentato per la prima volta durante le Olimpiadi di Anversa del 1920. La bandiera è solo uno degli elementi simbolo delle Olimpiadi, accompagnato dall'inno e dalla fiamma olimpica. Ma andiamo a scoprire cosa simboleggiano i cinque cerchi colorati delle Olimpiadi.

Cosa simboleggiano i cinque cerchi colorati delle Olimpiadi

I cinque cerchi congiunti sono uno dei simboli più riconosciuti a livello internazionale: vengono tipicamente disposti su una bandiera bianca, su due linee. Essi sono di diverso colore e come descritto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO), hanno un significato ben preciso. I cinque cerchi olimpici rappresentano l'unione di tutti i continenti partecipanti, l'incontro tra le nazioni che assistono alla kermesse, che si disputa ogni 4 anni. I cerchi non rappresentano specificatamente un continente, ma i cinque colori, più il bianco della bandiera, sono quelli generalmente più utilizzati nelle bandiere degli stati di tutto il mondo. Precedentemente, fino al 1951, c'era un'associazione tra i colori e i continenti, secondo il Manuale Olimpico Ufficiale: l'Africa era rappresentata dal nero, l'America dal rosso, l'Asia dal giallo, l'Europa dal verde, l'Oceania dal blu.

Come nasce la bandiera dei Giochi Olimpici

Fu Charles Pierre De Coubertin l'ideatore della bandiera olimpica, disegnando per la prima volta i cinque anelli congiunti su due file nel 1914. Mostrata per la prima volta alla Sorbona in occasione del 20° della rinascita dell'idea olimpica, fece il suo debutto nei giochi olimpici di Anversa nel 1920. Nel 1924 gli anelli simbolo delle Olimpiadi comparvero anche sulle medaglie in occasione dei giochi di Parigi, ma la loro presenza sulle medaglie divenne consuetudine solo a partire dalle Olimpiadi del 1976 di Montreal. Sono invece sempre stati presenti sulle medaglie delle Olimpiadi invernali. I giochi olimpici hanno riscosso proprio a partire da quegli anni un successo sempre crescente, proprio per questo motivo i cinque cerchi sono stati utilizzati con sempre maggiore frequenza. Nel 1924 sono stati ad esempio realizzati i primi gadget che li vedono protagonisti e nel 1928 anche i primi francobolli.