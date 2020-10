Secondo e ultimo giorno di sconti per l'edizione 2020 dell'Amazon Prime Day: le offerte saranno attive fino alla mezzanotte di oggi. L'evento è un'occasione particolarmente attesa dagli utenti Prime i quali potranno approfittare di riduzioni di prezzo e sconti su migliaia di prodotti del catalogo del colosso americano. Il Prime Day, infatti, nasce come una giornata di offerte no stop, poi diventate due, da riservare agli utenti iscritti ad Amazon Prime, un servizio che garantisce consegne gratuite e veloci. Non tutte le offerte, però, sono realmente convenienti e, proprio per questo, abbiamo selezionato i prodotti più interessanti e con le riduzioni di prezzo più vantaggiose di questa seconda giornata di sconti. Se invece non volete perdervi nessuna offerta, in questo articolo troverete tutte le migliori offerte di oggi.

1. Laptop Huawei MateBook

Tra le offerte più interessanti di questa giornata c'è il Huawei Matebook. Il laptop della casa coreana è in vendita a 549,00 euro, con un risparmio di 200 euro sul costo di listino. Nelle specifiche del prodotto si legge che si tratta di un 13 pollici con schermo Full View 2k, processore AMD Ryzen 5 3500U, integrato a 4 core e accensione e spegnimento con tecnologia Fingerprint Unlock.

2. LG UHD TV

Una Smart TV da 49″: questa TV di LG è scontata del 30%, garantendo un risparmio di 150 euro, con tecnologia LED e risoluzione in 5k IPS. Ha già i principali servizi internet preinstallati – Netflix, Prime Video, Disney +, Now Tv, Mediaset Play, Dazn, Youtube e Raiplay.

3. Xiaomi Redmi Note 9 Pro

L'altra offerta che vi consigliamo riguarda lo smartphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro, con sconto del 26%. Con Processore Octacore e sistema operativo miui 11. Si tratto di uno smartphone economico ma dall'ottimo rapporto qualità/prezzo che vi costerà appena 199 euro.

4. Robot per le pulizie

Particolarmente richiesti negli ultimi anni, i robot aspirapolvere sono elettrodomestici molto utili in quanto aspirano e, in alcuni casi, lavano i pavimenti in completa autonomia. Per questo Prime Day è in offerta l' iRobot Roomba 692 con uno sconto del 30%, con un risparmio di 100 euro sul prezzo di listino. Si tratta di un robot aspirapolvere con connessione Wi-Fi, adatto a pavimenti e pappeti.

5. Piastra per capelli GHD

Tra i prodotti in offerta, non potevano mancare quelli del settore bellezza. Con uno sconto del 43%, e dunque un risparmio di 85 euro, potrete acquistare la piastra per capelli di GHD, un brand affidabile e professionale. La piastra è dotata di tecnologia dual-zone che, tramite due sensori, regolano la temperatura automaticamente per uno styling ottimale.