Clementino da The Voice Senior a Guardando la Luna: "Da sei anni non raggiungevo questo risultato" Clementino ha festeggiato l'oro di Guardando la luna, il remix napoletano di Bizarrap e ha scritto: "Erano 6 anni che non raggiungevo questo risultato, per me vale tantissimo".

A cura di Francesco Raiola

Clementino esulta, e non solo per gli ottimi ascolti di The Voice senior di cui è giudice assieme a Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e Arisa, ma per ragioni musicali, ovvero la certificazione d'oro al pezzo che in questi ultimi anni lo ha portato ad ascolti milionari. Guardando la luna (Napoli RMX), infatti, è stato certificato disco d'oro e al momento sfiora i 10 milioni di ascolti, tra i migliori risultati di sempre per il rapper campano che da qualche anno si sta costruendo anche una solida carriera in tv. È lo stesso Clementino che, sui suoi social, ha sottolineato che erano anni che non raggiungeva un risultato del genere, spiegando anche i motivi.

La certificazione oro per Guardando la luna

Il rapper, quindi, su Instagram ha postato l'immagine della cover del singolo che riprende un successo del producer argentino Bizarrap, "Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52" e ha scritto: "Guardando la Luna è Disco d'Oro!! Erano 6 anni che non raggiungevo questo risultato, per me vale tantissimo. In questi anni sono cambiate tante cose. E forse sono cambiato tanto anche io. Per me questo oro significa molto guagliù – continua il rapper di Cimitile -. Mi state aiutando a ritornare alla grande. Un passo alla volta. Non mi arrendo. Lo faccio per me e per voi. Grazie!! Cleme". Non si arrende, Clementino, che nel 2022 ha pubblicato l'ultimo album Black Pulcinella che conteneva anche featuring con Geolier, Rocco Hunt, Madame e Speranza, tra gli altri.

L'amicizia di Clementino con Bizarrap

A marzo 2022 Clementino ha pubblicato sui suoi social la cover di "Quevedo: Bzrp Music Sessions Vol. 52" e in breve tempo è stata adottata dai tifosi del Napoli – che stavano festeggiando la squadra di Luciano Spalletti – ed è diventata virale. A Fanpage.it Clementino ha raccontato anche come è nato il rapporto con Bizarrap: "Quella di Guardando la luna (Napoli rmx) è una storia strana. Durante la festa per il mio compleanno – a cui vennero anche il Presidente De Laurentiis e il capitano Di Lorenzo -, passammo questa canzone di Quevedo e Bizzarap che mi faceva impazzire, a un certo punto ho pensato di farne la cover italiana e così ho scritto ‘Guardando la Luna' che originariamente si chiamava ‘Quevedo Napoli rmx', una volta uscito mi ha contattato proprio Bizarrap, scrivendomi che quella versione era formidabile, siamo diventati amici e ci ha dato l'ok per farne la cover ufficiale italiana".

La canzone adottata dai tifosi del Napoli

E l'amicizia la si vede anche nel commento che il producer argentino – autore di brani assieme ad artisti come Shakira e Peso Pluma, tra gli altri – ha voluto postare sotto al post del rapper, dimostrandogli l'amicizia e il supporto. A fanpage.it, poi, raccontò come esplose la canzone, con l'abbraccio del Maradona: "Quando l'ho scritta, però, non pensavo al calcio, era una canzone d'amore dedicata alla mia città, poi è nato tutto automaticamente perché i tifosi del Napoli hanno cominciato a postarla fino a quando ci siamo accorti che era diventata la canzone della festa scudetto 2023 e il cerchio si è chiuso pochi giorni fa quando ha segnato Gianluca Gaetano (il gol del 3 a 1 contro l'Inter, ndr) che è di Cimitile, il mio Paese, nello stadio dove poco prima avevano passato la mia canzone e tutto si è collegato".