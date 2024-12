video suggerito

Chiedono a Malika Ayane se abbia indossato le mutandine durante il concerto, la rabbia della cantante Durante un concerto tenuto all'Augusteo di Napoli, Malika Ayane si è sentita rivolgere una domanda molesta da parte di un fan. "Le hai messe le mutandine?", è quanto chiesto alla cantante che si è comprensibilmente arrabbiata.

A cura di Stefania Rocco

Una domanda inopportuna ricevuta da un fan molesto ha mandato su tutte le furie Malika Ayane, in concerto presso il teatro Augusteo di Napoli martedì 3 dicembre. Secondo quanto riportato da Il Mattino, l’artista si stava esibendo sul palco quando uno spettatore ha urlato a gran voce: “La mutandina l'hai messa?”. Ayane non si è lasciata intimidire e, infastidita, ha risposto a tono, consigliando all’autore della domanda di farsi i “ca***i suoi” tra gli applausi del pubblico presente in platea.

Malika Ayane: “Hai fatto una battuta di mer**”

Poco dopo, ancora risentita per l’atteggiamento privo di rispetto che aveva caratterizzato la domanda volgare ricevuta poco prima, Malika è tornata a rivolgersi al fan con lo scopo di creare un precedente affinché una leggerezza del genere non si ripeta in futuro. Per questo, di fronte alla platea, l’artista ha chiarito: "Al simpaticone di prima, volevo dire: porto i mutandoni. Ma la prossima volta pensaci, hai fatto una battuta di mer*a”.

Le tappe del tour di Malika Ayane

La tappa napoletana presso il teatro Augusteo conclude un tour che è cominciato lo scorso 11 novembre e che ha portato Malika a esibirsi nei maggiori teatri d'Italia. Partito dal Teatro Italia di Gallipoli, il tour ha toccato città quali Trento, Torino e Milano, Bologna, Spoleto, Firenze, Senigallia e Roma. L'evento è prodotto da Friends&Partners. Lo spettacolo si basa sull'intera discografia di Ayane, cantata dal vivo e senza l'ausilio di effetti scenografici o mezzi musicali in grado di spostare l'attenzione dalla musica, protagonista assoluta dell'esibizione. Il tour ha rappresentato inoltre l'occasione per presentare il suo nuovo singolo, "Sottosopra (on the dancefloor)". A supportarla i chitarristi Jacopo Bertacco e Stefano Brandoni, Filippo Cornaglia alla batteria e Raffaele Trapasso al basso. Ad aprire la data di Napoli è stato, invece, Marco Guazzone.