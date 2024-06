video suggerito

Chi è Maria Becerra, la star argentina che Geolier ha voluto in Bella e brutta notizia Maria Becerra, 24enne cantante argentina, è tra le voci argentine più conosciute nel continente europeo. Ha collaborato con Geolier in Buona e brutta notizia nel nuovo album Dio lo sa. Ecco chi è la cantante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria Becerra, foto di Comunicato Stampa

Imàn e lo special/ritornello in Bella e brutta notizia di Geolier sono il biglietto da visita per l'Italia di Marìa Becerra, la 24enne cantante argentina con un passato nel mondo dell'intrattenimento digitale su YouTube. Parliamo ormai del 2016/2017 quando Becerra era una delle star argentine sulla piattaforma, prima di lanciare la sua carriera nel mondo della musica. Come riferito nell'intervista a Billboard lo scorso anno, il passaggio al mondo della musica arriva solo nel 2019: "Ho iniziato su YouTube quando ero molto giovane. Ho realizzato video cantando cover dei One Direction e di Whitney Houston. E li caricavo su YouTube, ero felice. Pochissime persone li hanno visti. Ho fatto molti casting anche online. Quando avevo circa 15 anni, ho realizzato un video che è diventato super virale e mi sono detta questo è il mio momento. Sono stati quattro anni in cui ho caricato continuamente video, blog, video in cui che cantavo. Li ho registrati, li ho montati io stessa, sono sempre stata molto autonoma. E la gente mi incoraggiava a lasciare da parte il canale e dedicarmi alla musica. È stato a 19 anni che ho deciso di dedicarmi professionalmente e da lì tutto è iniziato".

Una scelta che sembra aver ripagato la giovane cantante argentina che nel frattempo, in quell'anno, ha pubblicato il suo primo singolo 222 e successivamente collaborato con artisti famosi come Rauw Alejandro, Khea e Duki, Lit Killah e Tiago Pzk. Nel 2021 ha pubblicato il suo primo album Animal in cui sono contenuti Wow Wow con Becky G e Mi debilidad, complessivamente 300 milioni di stream su Spotify. Ma la cantante ha avuto anche la possibilità di collaborare con J Balvin in Que mas pues, oltre 800 milioni di streaming. Numeri da superstar internazionale per Becerre, che nel 2022 ha pubblicato anche il suo secondo progetto, con un titolo divenuto anche il suo biglietto da visita per i fan, soprattutto quelli internazionali: La Nena de Argentina, in italiano la ragazza argentina.

Lo scorso 18 novembre 2022, a Las Vegas, Maria Becerra ha anche concorso ai Latin Grammy, vincendo nella categoria artista rivelazione dell'anno. Tra i traguardi raggiunti in carriera, Becerra conta anche una doppia data allo stadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, famoso per essere il teatro delle partite del River Plate, la squadra di calcio di Primera Division, tra le storiche antagoniste del Boca Juniors: la cantante ha registrato due sold-out. Quest'anno, oltre a Geolier in Bella e brutta notizia, ha pubblicato un singolo anche con un altro artista europeo: il francese GIMS, con cui ha registrato Sin Ti.