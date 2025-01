video suggerito

Chi è Daniel Harding, il direttore d'orchestra del concerto di Capodanno di Venezia 2025 Daniel Harding dirigerà per la quarta volta il Concerto di Capodanno di Venezia 2025. Ecco chi è il direttore d'orchestra britannico.

A cura di Redazione Cultura

Daniel Harding (ph Michele Crosera)

Concerto di Capodanno di Venezia 2025 sarà diretto da Daniel Harding, direttore d'orchestra britannico tra i più stimati al mondo che sarà su questo podio per la quinta volta. Il maestro di Oxford è stato scelto ancora una volta per dirigere quello che è, senza dubbio, uno dei concerti di Capodanno più attesi: Harding dirigerà accompagnato dal Maestro del Coro Alfonso Caiani, dalla soprano Mariangela Sicilia, dal tenore Francesco Demuro e dal Coro del Teatro La Fenice mentre le coreografie ideate per l'occasione da Marcos Morau per gli artisti di Aterballetto. Harding, tra le altre cose, è stato allievo di Claudio Abbado ed è direttore musicale dell'Orchestre de Paris e della Swedish Radio Symphony Orchestra.

Chi è Daniel Harding, la carriera del direttore d'orchestra

Daniel Harding ha cominciato la sua carriera come assistente di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra, e successivamente è stato assistente di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker, debuttando nel 1996. Al momento è direttore musicale dell'Orchestre de Paris, della Swedish Radio Symphony Orchestra e direttore onorario della Mahler Chamber Orchestra, ma è regolarmente invitato dalle principali orchestre internazionali e tra le produzioni ha partecipato, tra le altre cose, al'Idomeneo di Mozart, Salomè di Strauss e Falstaff di Verdi al Teatro alla Scala, The Turn of the Screw di Britten e Wozzeck di Berg alla Royal Opera House, Don Giovanni e Le nozze di Figaro al Festival di Salisburgo con i Wiener Philharmoniker, Der Fliegende Holländer di Wagner alla Deutsche Staatsoper di Berlino e alla Wiener Staatsoper, mentre tra le recenti incisioni discografiche ci sono "Ein deutsches Requiem" di Brahms con la Swedish Radio Symphony, la Symphonie Fantastique di Berlioz e la Suite da Ippolite e Aricie di Rameau per Armonia Mundi, i Concerti di Beethoven n. 3 e n. 4 con Maria Joao Pires, i Concerti per violino n. 1 e n. 2 con Isabelle Faust. È Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres e membro della Royal Swedish Academy of Music oltre a essere anche un pilota d'aerei qualificato.

Daniel Harding dirige l'orchestra al Teatro La Fenice di Venezia per il concerto di Capodanno 2025

Daniel Harding, quindi, dirigerà il Concerto di Capodanno 2024-2025, per la quinta volta. Il maestro britannico aveva già diretto il concerto nel 2010-2011, nel 2014-2015 e, in piena pandemia, nell'edizione 2020-2021, che si svolse senza pubblico in sala ed esclusivamente per la diretta televisiva di Rai1. L'ultima edizione condotta è stata quella del 2022-2023. Il programma musicale si comporrà di due parti: una prima esclusivamente orchestrale con l’esecuzione della Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven, e una seconda parte dedicata al melodramma, con una carrellata di arie e passi corali dal repertorio operistico più amato che si concluderà con «Va, pensiero, sull’ali dorate» dal Nabucco di Giuseppe Verdi, «Padre Augusto» dalla Turandot di Giacomo Puccini e con il brindisi «Libiam ne’ lieti calici» dalla Traviata di Verdi. Questa seconda parte del programma sarà trasmessa in diretta televisiva da Rai1 alle ore 12.20 del giorno di Capodanno e sarà poi riproposta in differita su Rai5 alle ore 17.45.