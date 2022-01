Chi è Daniel Barenboim, il direttore d’orchestra del Concerto di Capodanno di Vienna 2022 Chi è Daniel Barenboim, il direttore d’orchestra di origini ebraiche che per la terza volta dirigerà la Filarmonica di Vienna nel Concerto di Capodanno.

A cura di Vincenzo Nasto

BERLINO, GERMANIA – Ottobre : Il direttore d’orchestra Daniel Barenboim in azione al Berlin State Opera (Foto di Christian Marquardt – Pool/Getty Images)

Il concerto di Capodanno a Vienna sarà uno dei pochi eventi dal vivo a sopravvivere alla cancellazione dovuta alla diffusione della variante Omicron europea, uno spettacolo di musica classica che avrà come protagonista il direttore d'orchestra Daniel Barenboim. Il musicista, che ha esordito nel 1967 alla New Philharmonia Orchestra di Londra, ritornerà per la terza volta a dirigere la Wiener Philarmoniker, dopo le esperienze nel 2009 e nel 2014. Un grande ritorno per uno dei direttori d'orchestra più importanti della nostra epoca, dopo esser stato dal 1975 al 1989 Direttore Musicale dell'Orchestre de Paris, senza dimenticare la carica di direttore musicale della Chicago Symphony Orchestra, mantenuta per quindici anni. Un musicista che ha toccato anche le coste italiane, come quando dalla stagione 2007-2008 ha assunto, iniziando un rapporto stabile di cinque anni e succedendo a Riccardo Muti, la carica di Maestro scaligero del Teatro alla Scala di Milano. Il 1° giugno 2012 ha diretto alla Scala la Sinfonia n. 9 di Beethoven in onore del Santo Padre Benedetto XVI in visita a Milano per l'incontro mondiale delle famiglie.

Chi è Daniel Barenboim, la carriera del direttore d'orchestra

Nato a Buenos Aires da genitori russi di origini ebraiche, Daniel Barenboim è uno dei pianisti e direttori d'orchestra più importanti al mondo. Dopo aver esordito a sette anni in Argentina con il maestro Vincenzo Scaramuzza, ha proseguito i suoi studi all'estero, tra Roma, Salisburgo, Parigi e con Edwin Fischer a Lucerna. Uno degli interpreti più virtuosi di Mozart, è riconosciuto soprattutto per la sua carriera da direttore d'orchestra, dalla New Philharmonia Orchestra di Londra all'Orchestre de Paris, senza dimenticare la Chicago Symphony Orchestra, la Staatsoper Unter den Linden di Berlino, ma anche la Scala di Milano per cui ha mantenuto la carica di Maestro scaligero, succedendo a Riccardo Muti. Poi i tanti premi, dal Colombe d'Oro per la Pace del 2008 al Herbert von Karajan Music Prize del Festspielhaus Baden-Baden.

Daniel Barenboim dirige la Wiener Philarmoniker al Concerto di Capodanno di Vienna 2022

Il concerto di Capodanno della Filarmonica di Vienna si terrà nel cuore della musica classica austriaca, la Grande Sala del Musikverein. Chiamata anche la Sala d’oro per lo sfarzo che adorna le pareti e per la disposizione degli spazi, che favoriscono l'ottima diffusione dell'audio, sarà lo spazio per osservare le tre edizioni del Concerto della Filarmonica. La prima, la mattina del 30 dicembre, riservato alle forze armate austriache, la seconda il giorno successivo poco prima delle 20, mentre l'ultimo e più importante avverrà il 1° gennaio 2022, alle ore 11:15, e sarà coperta televisivamente a livello internazionale.