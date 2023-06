Buona Festa della Repubblica 2023: frasi e immagini da condividere il 2 giugno Oggi 2 giugno 2023 si celebra la Festa della Repubblica. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi celebri, storiche, citazioni e immagini da condividere per la ricorrenza.

A cura di Vincenzo Nasto

Festa della Repubblica Italiana, 2023

Oggi, venerdì 2 giugno 2023, si celebra, come ogni anno, la Festa della Repubblica. Un appuntamento che arriva a poche settimane dalla Liberazione d'Italia dal nazifascismo del 25 aprile e onora uno dei momenti più importanti nella storia del nostro paese. Infatti, il 2 giugno 1946 si è svolto il Referendum istituzionale, che chiamò il popolo italiano alle urne, per decidere il futuro del paese dopo una dittatura ventennale del Partito Fascista di Benito Mussolini. I cittadini vennero chiamati a scegliere tra la monarchia e la repubblica, per la prima volta con una votazione a suffragio universale. Il risultato vide la vittoria della repubblica con il 54,3% delle preferenze, supportata da Milano con oltre 1,150 milioni di voti: fanalino di coda per Napoli, che espresse oltre 900mila preferenze per la monarchia. Come nell'ultimo anno, anche questa volta ci sarà la parata militare al centro di Roma, ma soprattutto le Frecce Tricolori che sfrecceranno sull'Altare della Patria. Per l'occasione, abbiamo raccolto le migliori frasi celebri, storiche, citazioni e immagini da condividere per onorare la nascita della Repubblica Italiana.

O la Repubblica o il caos. (Pietro Nenni)

Una delle offese che si fanno alla Costituzione è l’indifferenza alla politica. (Piero Calamandrei)

In questa Costituzione c’è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre glorie: son tutti sfociati qui negli articoli. (Piero Calamandrei)

Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. (Sandro Pertini)

La bandiera italiana è un vessillo di libertà conquistata da un popolo che – ha detto – si riconosce unito, che trova la sua identità nei principi di fratellanza, di eguaglianza, di giustizia. Nei valori della propria storia e della propria civiltà. (Carlo Azeglio Ciampi)

Nella cabina di votazione avevo il cuore in gola e avevo paura di sbagliarmi fra il segno della Repubblica e quello della Monarchia. Era un giorno bellissimo. Quando i presentimenti neri mi opprimono penso a quel giorno e spero. (Anna Banti)

La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà. (Luigi Sturzo, Discorso, 1957)

La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno. (Oriana Fallaci)

Questa Repubblica si può salvare. Ma, per questo, deve diventare la Repubblica della Costituzione. (Nilde Jotti)

Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani. (Sergio Mattarella)

