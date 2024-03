Bon Jovi dopo l’intervento alle corde vocali: “Non so se tornerò in tour per l’uscita dell’album” Bon Jovi fa sapere che non sa se tornerà immediatamente in tour per l’uscita dell’album “Forever” dopo l’intervento chirurgico alle corde vocali subito nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jon Bon Jovi si è detto incerto rispetto alla possibilità di tornare in tour per supportare l’uscita dell’album “Forever”, prevista per il 7 giugno. Dopo l’uscita del singolo “Legendary”, l’artista ha fatto sapere che potrebbe rinviare a data da destinarsi il prossimo tour a causa dell’intervento alle corde vocali cui è stato sottoposto nel 2022.

Jon Bon Jovi: “Mio desiderio andare in tour l’anno prossimo”

Intervistato da Mix 104.1 Boston, il cantante ha fatto sapere che non ci sarà un tour che supporterà l’uscita del nuovo album a giugno, almeno per il 2024: “Non so se ci sarà un tour. È mio desiderio farlo l'anno prossimo, ma mi sto ancora riprendendo da un grosso intervento chirurgico”. Quindi ha reso noti i motivi che lo hanno dissuaso dall’impresa di cimentarsi in un tour a partire da quest’anno: “Anche se sono sulla buona strada per la guarigione e sono stato in grado di prendermi il mio tempo e fare una canzone al giorno quando ho fatto il disco, il mio bisogno e desiderio, è quello di essere in grado di fare due ore e mezza a notte per quattro sere a settimana per mesi e mesi. E quindi sto lavorando per raggiungere questo obiettivo”.

Bon Jovi è stato sottoposto a una laringoplastica di medicalizzazione

Solo quest’anno Bon Jovi ha spiegato qual è stato il tipo di intervento al quale è stato sottoposto. I medici che lo hanno curato gli avevano comunicato che una delle sue corde vocali era “letteralmente atrofizzata”, in particolare una “era spessa come un pollice” mentre un’altra “sottile come un mignolo”. “Quella più forte stava schiacciando quella più debole e io non cantavo bene”, ha spiegato il cantante, “La mia arte mi veniva portata via”. A quel punto Bon Jovi è stato sottoposto a una laringoplastica di medializzazione – nota anche come tiroplastica – che gli ha permesso di poter contare su un "impianto all'avanguardia".