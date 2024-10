video suggerito

Billie Eilish cade dal palco durante il concerto: il video dei fan e come sta adesso All'ultimo concerto di Billie Eilish al Medison Square Garden c'è stata più azione del previsto. La cantante è infatti caduta dal palco ma si è subito rialzata, postando una foto di un livido dopo il concerto.

A cura di Elena Betti

Billie Eilish (Getty Images)

Il suo tour Hit Me Hard and Soft questa volta l’ha colpita più forte del previsto. Durante ultimo concerto di Billie Eilish al Medison Square Garden di New York la cantante è infatti caduta dal palco. Un volo che lì per lì ha preoccupato i fan, ma Eilish, molto professionale, si è immediatamente rialzata come se non fosse successo nulla. Poco dopo il concerto la cantante ha poi pubblicato una foto di un livido molto grande sulla gamba causato proprio dalla caduta. Fortunatamente Eilish avrà qualche giorno per riprendersi dalla caduta, il prossimo concerto si terrà infatti il 2 novembre ad Atlanta.

Il video della caduta

Il video della caduta, ripresa dai fan, ha fatto subito il giro dei social dove gli utenti avranno pensato di vivere un dejà-vu dato che solo una settimana fa anche Olivia Rodrigo era caduta dal palco durante un concerto. In questo caso la protagonista è stata Billie Eilish. La cantante stava salutando il suo pubblico scendendo dalle scale vicino al palco quando, forse a causa della poca luce o distratta dai suoi fan, ha inciampato in un gradino ed è caduta. Il concerto era già finito, Eilish stava infatti scendendo dal palco per andare nel backstage e ha deciso di farlo con un’uscita davvero di scena, rialzandosi da terra come se nulla fosse.

La foto del livido

Se subito dopo la caduta Eilish si è rialzata e ha proseguito col suo tragitto verso il backstage senza destare preoccupazioni, poco dopo la cantante ha postato su Instagram una foto. La scritta but literally – ma letteralmente – per mostrare i fan che quella caduta non era stata così ingenua come forse anche lei aveva pensato in quel momento. Nella foto si vede infatti un grosso livido su tutta la coscia della cantante. A Eilish non manca però lo spirito autoironico: la cantante ha infatti ricondiviso il video della caduta prima di mostrare la conseguenza che aveva avuto.