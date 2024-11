video suggerito

Baby Gang ferma il tour: “Colpa di tecnici incapaci e di chi rompe il ca**o. Mando tutto a putt**e” Bbay Gang ha pubblicato un duro sfogo sui social in cui ha annunciato lo stop al tour: “Sfortunatamente io non sono gli altri artisti, se mi gira il cazzo mando tutto a pu**ane e a fare in cu*o”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Baby Gang è alle prese con il suo tour europeo. Dopo lo show sold out a L'Aquila, anche i concerti in Spagna e a Zurigo sono filati lisci. Dopo l'esibizione a Colonia nel Theater Am Tanzbrunnen, però, il cantante ha pubblicato una dura nota sui suoi profili social: "Sfortunatamente io non sono gli altri artisti, se mi gira il caz** mando tutto a putt*** e a fare in cu**".

Baby Gang furioso: "Colpa dei tecnici che non sanno fare il loro lavoro e di gente che deve rompere il caz**"

"Purtroppo il mio tour finisce qui. È tanto tempo che non salivo sul palco e non mi ricordavo che certa gente è ancora così – si legge nel messaggio diffuso da Baby Gang dopo la tappa in Germania – Non sono fatto per stare con le persone e, soprattutto, non ho più pazienza per nessuno. Per quello ho deciso di fermare il mio percorso qui". Il trapper si è poi scagliato contro il pubblico e alcuni lavoratori del dietro le quinte: "Stasera era bello ma per colpa di alcuni tecnici che non hanno saputo fare il loro lavoro e alcuna gente che ha voluto rompere il caz** è stato rovinato tutto ciò su cui ho lavorato duramente da molto tempo". Baby Gang ha spiegato che si è dovuto fermare per quattro volte perché alcune persone si sono sentite male e altre hanno fatto finta di svenire: "Mi è saltata tutta la scaletta che avevo preparato! E ho dovuto improvvisare. Se una persona sta male e sviene non posso fare finta di niente e andare avanti! Se ci sono animali che non vedono che ci sono famiglie, bambini e donne non è colpa mia".

Baby Gang ferma il tour: "Se mi gira il caz** mando tutto a pu**ane e a fare in cu*o"

"Ho un contratto, e sul palco devo stare 50 minuti non di più e non di meno. Ogni minuto che perdete a lanciarmi i telefoni a parlarmi mentre canto o voler salire sul palco senza sapere manco i pezzi state perdendo tempo voi non io – ha continuato Baby Gang – Sappiate che mancate di rispetto in primis alle persone che veramente sono venute lì per cantare e divertirsi. Ma soprattutto anche a me!" Ha concluso spiegando che non è certo che si presenterà a Milano:

Sfortunatamente io non sono gli altri artisti, se mi gira il cazzo mando tutto a pu**ane e a fare in cu*o. Tempo fa lo facevo per soldi, adesso invece è solo una rivincita. Ci vediamo Milano sempre se non mi gira il cazzo.

Le prossime date previste nel tour di Baby Gang sono Stoccolma, Berlino, Ancona, Milano e Torino ma al momento non è certo se il trapper abbia intenzione di continuare con i concerti.