Auguri di San Valentino 2023, le frasi romantiche più belle per la festa degli innamorati Gli innamorati si celebrano ogni anno il 14 di febbraio, il giorno di San Valentino. Per questa ricorrenza, scegliere le parole adatte da dedicare alla persona amata non è mai facile. Per questo motivo abbiamo raccolto le frasi più romantiche, citazioni famose, aforismi e messaggi brevi da inviare in occasione di questa ricorrenza.

A cura di Cristina Somma

Il 14 febbraio di ogni anno, nel giorno di San Valentino, si celebrano gli innamorati. Quale occasione migliore per rinnovare, con parole dolci, citazioni famose e frasi brevi, l'amore al proprio partner? Per questo motivo abbiamo raccolto parole dolci e romantiche che raccontano d'amore, anche celebri, di autori come Paulo Coelho, Pablo Neruda e Frida Khalo, ma non solo. Anche parole divertenti da poter inserire in un messaggio da inviare su Whatsapp o scrivere su un biglietto d'auguri da donare il giorno di San Valentino.

Frasi di Buon San Valentino, le citazioni d'amore più belle per il 14 febbraio

"Con te non mi viene l’istinto di difendermi. Credo basti". – Tommaso Fusari

"Baciarti è stato il miglior modo per ricordare che sapore ha la vita". – Roberto Emanuelli

“C'è chi ti ruba l'aria e chi te la ridà, dosandola in quel modo così perfetto da insegnarti a respirare.” – Massimo Bisotti

"Amami o faccio un casino". – Coez

"Se non ricordi che amore t’abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai amato". – William Shakespeare

"L’amore, se in fondo ci pensi, è l’unico appiglio in un mondo di mostri". Ultimo

"Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti". – Frida Khalo

"Sei la nazionale del 2006" – Thegiornalisti

"L’amore più forte è quello capace di dimostrare la propria fragilità". – Paulo Coelho

“Tu sei il mio effetto collaterale più pericoloso, sei il mio fattore di rischio più alto. Tu sei il mio rischio di felicità.” – Roberto Emanuelli

"Sei il sogno che incomincia nel momento in cui mi sveglio" – Articolo 31

"Chi ti ama ti conduce l'anima per mano, niente più" – Massimo Bisotti

"È lecito inventare verbi nuovi? Voglio regalartene uno: “io ti cielo”, così che le mie ali possano distendersi smisuratamente, per amarti senza confini". – Frida Khalo

"Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione". – Antoine de Saint-Exupery

"Voglio stare con te, Invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna". – Jovanotti

"Fra le lenzuola marchiate dai tuoi profumi hai lasciato andare in frantumi tutti quanti i cliché" – Coez

"E ti vengo a cercare, anche solo per vederti o parlare, perché ho bisogno della tua presenza, per capire meglio la mia essenza". – Franco Battiato

"Se riiniziasse un’altra vita non chiederei che fosse infinita, mi basterebbe sapere che esisti, che è lo stesso il profumo che indossi". – Ultimo

“Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore.” – Pablo Neruda

"Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro". – Lucio Battisti

“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò a esserefelice.” – Antoine de Saint-Exupery

"Ascolta il tuo cuore. Esso conosce tutte le cose". – Paulo Coelho

"L’amore immaturo dice: “Ti amo perché ho bisogno di te”. L’amore maturo dice “Ho bisogno di te perché ti amo”. – Erich Fromm

"Nel vero amore è l’anima che abbraccia il corpo". -Friedrich Nietzsche

