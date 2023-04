Auguri di Buona Pasqua 2023, le frasi più belle e originali da condividere il 9 aprile Domenica 9 aprile 2023 si festeggia la Pasqua: abbiamo selezionato le migliori frasi religiose, ma anche divertenti, per gli auguri da inviare ad amici e parenti.

A cura di Vincenzo Nasto

Domenica 9 aprile 2023 si celebrerà una delle festività più attese dell'anno: la Pasqua. Quel giorno verrà festeggiata l'unità della famiglia, attraverso la liturgia religiosa legata alla resurrezione di Gesù Cristo, che cade la domenica dopo il primo plenilunio di primavera. Un'occasione anche per condividere molto tempo in compagnia di amici e parenti. Qui abbiamo selezionato le migliori frasi pasquali, citazioni famose ma anche messaggi divertenti o frasi religiose per gli auguri, da inviare ad amici, parenti o colleghi il 9 aprile: dalle citazioni di Papa Francesco a quelle di Papa Giovanni Paolo II, senza dimenticare Gianni Rodari e Erri De Luca.

Auguri di Pasqua 2023, le frasi più belle e le citazioni famose per Whatsapp

Il Natale mi deprime quanto la Pasqua mi riempie di gioia. Un Dio che si fa bambino è avvilente. Un poveraccio che si fa Dio è tutt’altra cosa. (Amelie Nothomb)

Pasqua è voce del verbo ebraico “pèsah", passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che si affrettano al viaggio. Vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro della loro certezza ma continuamente in movimento sulle piste. (Erri De Luca)

E con un ramo di mandorlo in fiore, a le finestre batto e dico: Aprite! Cristo è risorto e germinan le vite nuove e ritorna con l’april l’amore. Amatevi tra voi pei dolci e belli sogni ch’oggi fioriscon sulla terra, uomini della penna e della guerra, uomini della vanga e dei martelli. Aprite i cuori. In essi irrompa intera di questo dì l’eterna giovinezza. Io passo e canto che la vita è bellezza. Passa e canta con me la primavera. (Ada Negri)

Dall’uovo di Pasqua è uscito un pulcino di gesso arancione col becco turchino. Ha detto: Vado mi metto in viaggio e porto a tutti un gran messaggio!? E svolazzando di qua e di là, attraversando paesi e città ha scritto sui muri, nel cielo e per terra: Viva la pace, abbasso la guerra. (Gianni Rodari)

Se per una volta cancellassimo l’odio, se abbracciassimo con l’anima ogni colore e religione, se alzassimo bandiera bianca davanti ad ogni provocazione se guardassimo oltre al buio dell’egoismo, potremmo vivere appieno il vero senso della pasqua, che è fatto di pace e serenità. (Silvana Stremiz)

Frasi sacre e religiose per gli auguri di una Santa Pasqua 2023

Che cosa significa che Gesù è risorto? Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci sono nel nostro cuore. (Papa Francesco)

Nella Veglia pasquale, la notte della nuova creazione, la Chiesa presenta il mistero della luce con un simbolo del tutto particolare e molto umile: con il cero pasquale. Questa è una luce che vive in virtù del sacrificio. La candela illumina consumando se stessa. Dà luce dando se stessa. Così rappresenta in modo meraviglioso il mistero pasquale di Cristo che dona se stesso e così dona la grande luce. (Papa Benedetto XVI)

All’umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il suo amore che perdona, riconcilia e apre l’animo alla speranza. (Papa Giovanni Paolo II)

Vi auguro un’oasi di pace. La strada vi venga sempre dinanzi e il vento vi soffi alle spalle e la rugiada bagni sempre l’erba cui cui poggiate i passi. E il sorriso brilli sempre sul vostro volto. E il pianto che spunta sui vostri occhi sia solo pianto di felicità. E qualora dovesse trattarsi di lacrime di amarezza e di dolore, ci sia sempre qualcuno pronto ad asciugarvele. Il sole entri a brillare prepotentemente nella vostra casa, a portare tanta luce, tanta speranza e tanto calore. (Don Tonino Bello)

La risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo segna la nuova vita di quanti credono in Cristo; e questo mistero della morte e risurrezione voi lo dovete conoscere in profondità e riprodurlo nella vostra vita. (Agostino d’Ippona)

Buona Pasqua 2023, le frasi divertenti per gli auguri domenica 9 aprile

Volevo farti una sorpresa per Pasqua, ma non sono riuscito a infilarmi nell'uovo…allora me lo son mangiato.

E dove potevo trovare una persona dolce come te se non dentro l’uovo di cioccolato? Buona Pasqua.

Pasqua non è un giorno qualunque, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua.

