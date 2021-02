Come ogni 14 febbraio ecco arrivato il giorno di San Valentino. Da sempre dedicata agli innamorati e a coloro che si amano, questa giornata è l'occasione giusta per dedicare frasi d'amore al proprio lui o lei. Tuttavia, nonostante l'abbondanza di frasi, poesie e canzoni d'amore, non è così semplice individuare frasi celebri ma originali da inviare all'amato o all'amata. Ecco quindi 10 frasi scelte da Cupido in persone, tratte dalla poesia e dalla letteratura, per celebrare al meglio la festa degli innamorati.

Buon San Valentino: 10 frasi e immagini per il 14 febbraio

Da Italo Calvino a William Shakespeare, passando per l’ironia di Luciana Litizzetto e la genialità di Alan Moore, le migliori dediche romantiche per il 14 febbraio n una lista. Dieci biglietti d'amore da regalare a chi si ama nel giorno di San Valentino.

Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così. (Italo Calvino)

L’amore non dà nulla fuorché se stesso e non coglie nulla se non da se stesso. L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amore. (Kahlil Gibran)

Con te conversando, dimentico ogni tempo e le stagioni e i loro mutamenti: tutte mi piacciono allo stesso modo (John Milton)

Sarei perduto s’io vivessi un solo momento senza di te. (Ugo Foscolo)

Non assomigli più a nessuna da quando ti amo. (Pablo Neruda)

Dicono alcuni che sulla terra nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri; altri dicono di fanti; altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama. (Saffo)