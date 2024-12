video suggerito

Auguri di Buon Natale 2024, le migliori frasi da inviare il 25 dicembre Qualche suggerimento per scrivere frasi belle, originali e divertenti da utilizzare per fare gli auguri di Buon Natale 2024 ad amici e parenti il 25 dicembre prossimo.

A cura di Stefania Rocco

Mancano una manciata di ore al 25 dicembre 2024, data in cui cadrà il Natale. Di seguito qualche suggerimento per scegliere le frasi da accompagnare agli auguri da fare ad amici e parenti. Che cerchiate una frase originale, una divertente, una che si concentri sul significato religioso del Natale e alla nascita di Gesù o ancora solo un modo per comunicare il proprio affetto, la scelta è ampia. Qualche suggerimento per essere certi di scegliere una frase ad effetto senza sbagliare.

Natale 2024, le migliori frasi d'auguri da inviare il 25 dicembre ad amici e parenti

Che la magia del Natale riempia di gioia ogni angolo del tuo cuore e della tua casa, ora e sempre.

Ti auguro di mangiare tutto quello che vuoi durante il Natale e non ingrassare nemmeno di un grammo.

S’io fossi il mago del Natale farei spuntare un albero di Natale in ogni casa, in ogni appartamento dalle piastrelle del pavimento! – Gianni Rodari

Speriamo che Babbo Natale sia buono con te quest’anno, perché meriti solo il meglio. Un caloroso augurio di buon Natale!

Spero che Babbo Natale ti porti tante belle cose. Mi ha già portato la migliore: una grande amica come te!

Spero che ti piaccia il regalo che mi hai detto di comprarti. Tanti auguri!

Non posso sopravvalutare il sostegno che mi avete dato quest’anno. Grazie per avermi mostrato il vero significato della famiglia.

Sorridi, festeggia e gioisci. A Natale tutto può succedere, tutto può accadere. Devi solo crederci.

Non importa cosa trovi sotto l’albero, ma chi trovi intorno – Stephen Littleword

Natale è una parola che trasmette felicità solo a pronunciarla. Il più grande augurio che possa farti è che sia Natale ogni giorno!

A Natale tutte le strade conducono a casa – Marjorie Holmes

Ti auguro qualcosa che non si può avvolgere nella carta regalo; ottimismo e fiducia, pace e salute, amore e comprensione.

Citazioni e frasi celebri per augurare Buon Natale 2024: gli auguri originali

Onorerò il Natale nel mio cuore, e cercherò di conservarmi in questo stato d’animo per tutto l’anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro, e i tre spiriti saranno sempre presenti in me – Charles Dickens

A tutti voi auguro un Natale con pochi regali ma con tutti gli ideali realizzati – Alda Merini

Non preoccuparti della dimensione del tuo albero di Natale. Agli occhi di un bambino sono tutti alti 10 metri – Larry Wilde

Vorrei poter mettere lo spirito del Natale all’interno di un barattolo e poterlo tirare fuori mese per mese, poco alla volta – Harlan Miller

Gli auguri di Natale 2024: le frasi sacre e religiose da inviare il 25 dicembre

Il Natale è un incontro, non solo una ricorrenza temporale, il ricordo di qualcosa di bello. Il Natale è di più. Noi andiamo lungo questa strada per incontrare il Signore con il cuore e la vita – Papa Francesco Natale è la festa di tutti i bambini del mondo, di tutti, senza differenza di razza, di nazionalità, di lingua, d’origine. Cristo è nato a Betlemme per tutti loro – Papa Giovanni Paolo II Nel Natale noi incontriamo la tenerezza e l’amore di Dio che si china sui nostri limiti, sulle nostre debolezze, sui nostri peccati e si abbassa fino a noi – Papa Benedetto XVI È natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso di te… sì, è natale ogni volta che sorridi ad un fratello e gli tendi la mano – Madre Teresa di Calcutta – Gesù Bambino sia la stella che ti guida lungo il deserto della vita presente – Padre Pio – Il Nostro sguardo, che si è disteso sopra il panorama dei Popoli, non può non fermarsi ancora sopra un altro supremo bisogno dell’umanità: la pace. Ce ne suggerisce il ricordo la stessa festività del Natale, che, come tutti sappiamo, a noi si presenta come un messaggio di pace, calato dal cielo sulla terra per tutti gli uomini di buona volontà – Papa Paolo VI.