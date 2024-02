Arisa: “Ho faticato tanto e rinunciato a tutto, si può essere ridicoli ma oggi sono felice” Arisa ha lanciato un messaggio su Instagram raccontando di come oggi sta bene, dopo aver attraversato momenti non semplici. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Arisa è protagonista di The Voice senior, il programma condotto da Antonella Clerici che dà una seconda opportunità ad artisti senior, appunto, che hanno già cacato palchi importanti o semplicemente sognano di potersi regalare una prima possibilità e di realizzare il sogno di cantare davanti a un pubblico. La cantante lucana è una giudice assieme a Clementino, Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, a cui ha dedicato anche una storia in cui ha usato la canzone che la collega ha portato al festival di Sanremo, Pazza, per raccontare ai fan come si sente e come è arrivata a sentirsi così.

Il messaggio di Arisa

La cantante, infatti, ha postato una storia che ripercorre anche un po' la sua vita, ricalcando il testo di Pazza, e riflettendo su quello che le è stato detto o come si è sentita, rivendicando tutto, nel bene e nel male: "Si può essere anche ridicoli nella vita, perdere pezzi importanti, cambiare strada, riprenderla. Odiarsi, amarsi a periodi e poi decidere di perdonarsi e basta, mettersi affacciati alla finestra e prendere la luce del sole che c'è, la pioggia quando scende, il vento che ci scompiglia i capelli e direziona le lacrime se c'è qualcosa che ci fa piangere, altrimenti non è necessario. La Vita è bella, soprattutto se non sei in un letto d'ospedale, se puoi camminare con le tue gambe e respirare col tuo naso. E tutto un regalo".

Il ringraziamento a Loredana Bertè

Il messaggio si fa ancora più personale raccontando di come non si sentisse al posto giusto e d come questa condizione è cambiata: "E a me, che prima sarebbe piaciuto essere altrove e pensavo che mai nulla sarebbe stato abbastanza dico che va bene così, che non ho nessuna intenzione di fermarmi ma neanche di non farlo mai. Ringrazio dal profondo del cuore per tutto ciò che ho ricevuto fin qui. E Loredana Berte per la forza che mi sta dando la Sua canzone. "Sono pazza di me, mi sono odiata abbastanza". Ho faticato tanto e rinunciato a tutto, merito di sorridermi davanti allo specchio. UN GRAZIE GIGANTE PER OGNI RESPIRO, PER ESSERE NATA DOVE SONO NATA E PER AVER AVUTO / GENITORI CHE HO AVUTO che mi hanno insegnato a fare tutto con niente e comunque a buttarmi con coraggio in qualsiasi cosa. SONO FIERA DI ME .. e stasera mi sento felice..".

Il post sulla vittoria di Angelina Mango a Sanremo

Da qualche giorno, poi, Arisa non è più l'ultima donna ad aver conquistato la vittoria al Festival di Sanremo, dieci anni dopo la vittoria con la notte, infatti, Angelina Mango ha vinto con La noia e proprio l'artista lucana ha voluto renderle omaggio alla conterranea con un post su Instagram: "Finalmente non sono più io l’ultima donna ad aver vinto Sanremo, ho una degna erede che ha respirato la mia stessa aria , bevuto la mia stessa acqua, calpestato la mia stessa Terra e questo mi rende ancora più fiera. Che Tu possa Cara @angelinamango_ arrivare lontano rimanendo sempre comoda dentro Te stessa. Ti meriti tutto e sapevo che sarebbe successo dal primo momento che ti ho vista tanti tanti anni fa. Sei grande! Ti voglio bene".