Annalisa commossa per la lettera di un fan ucraino: "Mi dai buonumore in mezzo ai missili russi" Annalisa ha condiviso con i propri fan su Instagram una lettera di un fan da Kiev: "Signora Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla per la serenità e il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni".

A cura di Vincenzo Nasto

Annalisa, storia Instagram @naliannalisa

In una storia sul suo profilo Instagram, Annalisa ha condiviso con i propri fan una lettera inviata da Kiev, in cui un suo fan la ringrazia per la serenità che la sua musica trasmette in uno dei momenti più complicati della sua vita nella capitale ucraina, in uno scontro che si protrae ormai dal 24 febbraio 2022. La cantante, che ha condiviso la propria lettera con il suo pubblico, ha anche commentato in una didascalia: "Penso che non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero".

Annalisa, Instagram Story @naliannalisa

La lettera di un fan ucraino da Kiev ad Annalisa

Ma cosa c'è scritto nella lettera condivisa da Annalisa? Nel biglietto pubblicato, il fan, di cui non si legge il nome, ma solo una firma alla fine del messaggio, dice: "Signora Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla per la serenità e il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni". La lettera, finora condita solo dall'apprezzamento nei confronti delle canzoni della cantante protagonista a Sanremo 2024 con Sinceramente, ha una svolta sull'attualità politica e sociale di un paese che dal febbraio 2022 subisce offensive militari dalla Russia: "Stati d'animo necessari qui a Kiev tra un attacco e l'altro, da parte di missili e droni russi. Ancora grazie". La lettera è datata 20 febbraio 2024, proveniente da Kiev.

Il doppio platino di Sinceramente e il record di Mon Amour

La cantante, con un commento nella storia Instagram, ha espresso la sua commozione per aver ricevuto una lettera del genere: "Penso che non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero". Nel frattempo, la cantante continua a macinare numeri e record con alcuni brani prodotti nell'ultimo biennio. Basti pensare alla più recente Sinceramente, protagonista al Festival di Sanremo 2024, che è stata certificata doppio disco di platino da FIMI. Il brano entra nel ristretto gruppo dei singoli di Sanremo 2024 a esser certificati doppio platino, come La Noia di Angelina Mango, I p’ me, tu p’ te di Geolier, ma anche Tuta Gold di Mahmood. Mentre, Mon Amour solo pochi giorni fa ha conquistato il quinto disco di platino, con oltre 78 milioni di streaming su Spotify.