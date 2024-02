Anna Tatangelo ai fan: “Presto nuova musica, sono cambiate tante cose dall’ultimo album” Anna Tatangelo ha scritto ai fan che manca poco al nuovo album ma che c’è voluto tempo perché sono cambiate tante cose dall’ultima uscita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo album di Anna Tatangelo risale al 2021, si intitolava "Anna zero" e conteneva anche la hit Guapo che la vedeva duettare con Geolier. Sono passati tre anni da quel lavoro e nel frattempo ne sono cambiate di cose nella vita della cantante di Sora che in questi ultimi tempi ha anche cominciato una nuova storia d'amore e proprio questi cambiamenti sono tirati in ballo dall'autrice di ragazza di periferia che in una storia su Instagram si rivolge ai tanti fan che le chiedono quando uscirà il nuovo album che dovrebbe essere previsto per il 2024 ma non ha ancora una data di uscita, un titolo o anche solo un singolo.

Tatangelo, infatti, ha scritto poche parole per spiegare ai fan che deve prendersi il tempo che serve soprattutto perché in questi anni sono cambiate tante cose: "So che tanti di voi aspettano nuova musica … Ma ogni cosa ha bisogno del suo tempo. Sono cambiate molte cose dalla mia ultima uscita 3 anni fa .. Leggo ogni giorno i vostri messaggi, raccolgo l'affetto e la stima nei miei riguardi e ve ne sono grata …". Tatangelo, poi, chiude il proprio messaggio ai fan tranquillizzandoli sull'andamento del lavoro: "Pazientate ancora un po'.. Manca davvero poco e vi giuro che non sto più nella pelle Vi voglio bene".

Da circa un anno Tatangelo fa coppia con il modello piacentino Mattia Narducci con cui il mese scorso ha festeggiato il suo compleanno. Quattro anni fa lanciò Guapo, canzone che segnava un ritorno più urban, con suoni diversi che aveva cominciato a sperimentare nel precedente "La fortuna sia con me" dove era inclusa una nuova versione di Ragazza di periferia con Achille Lauro e Boss Doms, mentre nell'album successivo c'erano anche collaborazioni con Gemitaiz, Beba e l'ex Livio Cori. Manca poco per capire quale strada prenderà questa nuova strada di Tatangelo.