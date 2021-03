Un mese di iniziative in streaming al Teatro San Carlo di Napoli. Al via da stasera, venerdì 12 marzo a partire dalle ore 20, la programmazione di marzo 2021 del Massimo napoletano. Il primo appuntamento, disponibile on line, è il concerto sinfonico diretto da Juraj Valčuha, alla guida dell’Orchestra del Teatro di San Carlo nella suite da concerto Pulcinella di Igor Stravinskij e ne la Sinfonia n.4 “L’inestinguibile” op.29 di Carl Nielsen.

La programmazione del mese di marzo prosegue con un’opera di Gioachino Rossini Il Turco in Italia in forma di concerto, disponibile sempre on line da venerdì 19 marzo. Alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato da Gea Garatti Ansini, il direttore toscano Carlo Montanaro.

Infine, da venerdì 26 marzo il Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo, composto dalle prime parti dell’Orchestra del Massimo napoletano Cecilia Laca, Luigi Buonomo, Antonio Bossone, Luca Signorini, eseguirà il Quartetto per archi n. 8 in do minore, op. 110 di Dmítrij Šostakóvič, e il Quartetto n. 4 in do minore dall’op.18 di Ludwig van Beethoven.

Gli spettacoli saranno disponibili dal primo giorno di programmazione e fino alle 23:59 del 31 marzo 2021 sul portale MyMovies.it e – per i primi tre giorni – anche sulla pagina Facebook del Teatro San Carlo. Il cartellone in streaming del Teatro di San Carlo sarà annunciato di mese in mese. È possibile sottoscrivere un miniabbonamento al costo di 4,99 che dà diritto ad usufruire illimitatamente degli spettacoli per tutto il mese o in alternativa, è possibile acquistare lo streaming di un singolo appuntamento al costo di 2,29 euro, con una disponibilità del contenuto prescelto della durata di una settimana.