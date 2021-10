125 anni fa nasceva Eugenio Montale: i versi più belli delle poesie del Nobel genovese Oggi ricade il 125esimo anniversario della nascita di Eugenio Montale. Poeta, scrittore, critico letterario e giornalista, premio Nobel per la letteratura nel 1975, Montale ha scavato un solco profondo nella cultura italiana del Novecento: questi sono alcuni dei suoi versi più belli e amati dal pubblico.

Oggi ricade il 125esimo anniversario della nascita di Eugenio Montale. Poeta, scrittore, critico letterario e giornalista, premio Nobel per la letteratura nel 1975, Montale ha scavato un solco profondo nella cultura italiana del Novecento, consegnando ai posteri raccolte di poesie in grado di fissare i termini di un nuova concezione del componimento in versi, su tutte Ossi di seppia (pubblicata originariamente nel 1925 per mano dell’amico editore Gobetti, e successivamente editata tre anni dopo, nel 1928, con l’aggiunta di alcune poesie), il suo capolavoro. Ossi di seppia è un'opera animata da un'ambizione filosofica ben precisa: Montale intendeva, infatti, esprimere la volontà di rinunciare alla prospettiva di diventare un poeta vate, come D’Annunzio prima di lui. Ecco una raccolta dei versi più belli e significativi di Eugenio Montale.

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede (Ho sceso dandoti il braccio, contenuta nella raccolta di poesie Satura, del 1971)

Spesso il male di vivere ho incontrato

era il rivo strozzato che gorgoglia

era l’incartocciarsi della foglia

riarsa, era il cavallo stramazzato.

Bene non seppi, fuori del prodigio

che schiude la divina Indifferenza:

era la statua nella sonnolenza

del meriggio, e la nuvola, e il falco alto levato (Spesso il male di vivere ho incontrato, tratto dalla raccolta Ossi di Seppia, del 1925)

Meriggiare pallido e assorto

presso un rovente muro d’orto,

ascoltare tra i pruni e gli sterpi

schiocchi di merli, frusci di serpi.

Nelle crepe del suolo o su la veccia

spiar le file di rosse formiche

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano

a sommo di minuscole biche.

Osservare tra frondi il palpitare

lontano di scaglie di mare

mentre si levano tremuli scricchi

di cicale dai calvi picchi (Meriggiare pallido e assorto, tratto dalla raccolta Ossi di Seppia, del 1925)

Non chiederci la parola che squadri da ogni lato

l’animo nostro informe, e a lettere di fuoco

lo dichiari e risplenda come un croco

perduto in mezzo a un polveroso prato (Non chiederci parola che squadri da ogni lato, tratto dalla raccolta Ossi di Seppia, del 1925).

Non recidere, forbice, quel volto,

solo nella memoria che si sfolla,

non far del grande suo viso in ascolto

la mia nebbia di sempre.

Un freddo cala… Duro il colpo svetta.

E l’acacia ferita da sé scrolla

il guscio di cicala

nella prima belletta di Novembre (Non recidere, forbice, quel volto, dalla raccolta Le occasioni, 1939).

Avevamo studiato per l’aldilà

un fischio, un segno di riconoscimento.

Mi provo a modularlo nella speranza

che tutti siamo già morti senza saperlo.

Non ho mai capito se io fossi

il tuo cane fedele e incimurrito

o tu lo fossi per me.

Per gli altri no, eri un insetto miope

smarrito nel blabla

dell’alta società. Erano ingenui

quei furbi e non sapevano

di essere loro il tuo zimbello:

di esser visti anche al buio e smascherati

da un tuo senso infallibile, dal tuo

radar di pipistrello (Avevamo studiato per l’aldilà, dalla raccolta Xenia 1, 1964-1966).

La bufera che sgronda sulle foglie

dure della magnolia i lunghi tuoni

marzolini e la grandine,

(i suoni di cristallo nel tuo nido

notturno ti sorprendono, dell’oro

che s’è spento sui mogani, sul taglio

dei libri rilegati, brucia ancora

una grana di zucchero nel guscio

delle tue palpebre) – La bufera, dalla raccolta La bufera e altro, 1956.