10 frasi di Buon Santo Stefano 2021 con gli auguri di buon onomastico e buone feste Le festività natalizie sono appena cominciate, e dopo il 24 e il 25 dicembre, arriva Santo Stefano. Ecco una raccolta di frase da inviare come messaggio.

A cura di Vincenzo Nasto

Il 26 dicembre è alle porte, e dopo le festività del 24 e del 25 dicembre, è arrivato il momento di festeggiare Santo Stefano. La sua figura celebra non solo quello che viene ricordato come il primo martire cristiano, quando da diacono aiutò gli Apostoli nella diffusione dei Vangeli dopo la morte di Cristo. Santo Stefano fu arrestato nel giorno di Pentecoste e accusato di blasfemia: in seguito, fu lapidato a morte dalla folla nel 33 d.C, chiedendo a Dio di perdonare i suoi assassini e guadagnandosi di diritto la santità. È ritenuto il protettore dei muratori, dei manovali e dei tagliapietre. Il 26 dicembre è anche la data in cui si festeggia l'onomastico di chi si chiama Stefano e Stefania: qui sotto troverete una selezione di 10 frasi per entrambe le occasioni.

Buon Santo Stefano 2021, le più belle frasi da inviare per gli auguri

Celebriamo oggi la Festa di Santo Stefano. Il ricordo del primo martire segue immediatamente la solennità del Natale. Ieri abbiamo contemplato l’amore misericordioso di Dio, che si è fatto carne per noi; oggi vediamo la risposta coerente del discepolo di Gesù, che dà la vita. Ieri è nato in terra il Salvatore; oggi nasce al cielo il suo testimone fedele. (Papa Francesco)

Dopo Natale c’è Santo Stefano, primo martire: ieri l’annuncio dell’Amore, oggi del prezzo di essere disposti a pagare per testimoniarlo.

Santo Stefano il primo martire della chiesa, un esempio per tutti i cristiani in un periodo di crisi e difficoltà ci insegna come la forza, l’amore e la fede possano far superare qualsiasi difficoltà interiore ed esteriore. (Stephen Littleword)

Santo Stefano, pieno di Spirito Santo, non ha esitato a dare la vita per amore del suo Signore. Egli, come Gesù Cristo, muore perdonando i propri persecutori e ci fa comprendere come l’ingresso del Figlio di Dio nel mondo dia origine ad una nuova civiltà, la civiltà dell’amore, che non si arrende di fronte al male e alla violenza e abbatte le barriere tra gli uomini. (Papa Francesco)

Santo Stefano era un uomo onesto e pieno di Spirito Santo: con la bontà dell’animo adempiva l’incarico di nutrire i poveri e con la libertà della parola e la forza dello Spirito Santo chiudeva la bocca ai nemici della verità. (San Gregorio di Nissa)

Tra corse, regali, abbuffate di biscotti e panettoni è giunta l’ora del meritato riposo! Buon Santo Stefano.

Caro Stefano, il verde è il tuo colore… il colore della speranza che spero ti accompagnerà per sempre! Tanti auguri per Santo Stefano.