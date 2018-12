A metà dicembre è stato stroncato in provincia di Firenze un traffico di cuccioli, con il sequestro di 226 cani detenuti illegalmente. Tre persone sono state denunciate a Barberino di Mugello dai carabinieri forestali, accusate anche di detenzione abusiva di fucili e munizioni, abusi edilizi realizzati in un bosco e irregolarità fiscali. Il sequestro e le denunce sono scattate al termine di un controllo amministrativo a un allevamento di cani di proprietà di un cittadino italiano, per verificare eventuali irregolarità sotto l’aspetto sanitario, edilizio e fiscale. Dagli accertamenti è emerso che in un’area di campagna nel comune di Barberino di Mugello c’era un grande allevamento di 226 cani suddivisi in 113 di razza Bulldog francese e il restante di razza Beagle, tra adulti e cuccioli ancora non microcippati. Cani che, come si legge sui quotidiani locali, ora potranno essere acquistati a prezzi ridotti.

Attraverso una nota, la Stazione Carabinieri Forestali di Barberino ha fatto sapere che la cessione degli animali dovrà avvenire a un prezzo concordato, ovvero 250 euro ad animale per entrambe le razze. Un prezzo che, come si legge sui quotidiani locali, non sarà quello finale perché, come stabilito dall’ordinanza emessa per il dissequestro dei cuccioli, il prezzo calmierato dovrà tener conto delle spese di sostentamento dell’animale sostenute dal canile, fino al momento della cessione. Per avere maggiori informazioni sull’acquisto o l’adozione dei cuccioli sono stati messi a disposizione questi contatti: 339.3021196 / simone.gherdo@gmail.com.