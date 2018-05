Tragedia nella serata di ieri a Crotone. Due persone sono morte ed altre 4 sono rimaste ferite, tra cui tre bambine una delle quali in modo grave, in un'esplosione avvenuta in un appartamento nel quartiere popolare di Lampanaro. Sulle cause del dramma sono in corso accertamenti da parte di carabinieri e polizia. I fatti intorno alle 22. Subito è scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze del 118, ma per Rita Murgeri, di 55 anni, ed il compagno Saverio Romano, di 43 anni, non c’è stato nulla da fare. Una bimba di 4 anni, la nipote della donna, è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Bari. La prognosi è riservata. Stanno meglio le altre due sorelline, di 7 e 10 anni, portate nell'ospedale di Crotone. Non è grave neanche la madre delle bambine, mentre il padre è rimasto illeso.

Le cause dell'esplosione – Sul posto sono intervenuti il questore di Crotone Claudio Sanfilippo e il pm di turno alla procura della Repubblica Alessandro Riello. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre alle forze dell’ordine. La deflagrazione ha fatto crollare le pareti interne dell’appartamento – al terzo piano del palazzo – e una delle pareti perimetrali sulla facciata del palazzo, che invece non sembra aver subito danni gravi, per quanto la staticità dell'edificio dovrà essere valutata. Al momento le cause sono ancora da accertare, ma da un primo esame sembrerebbe che non si sia trattato di una fuga di gas. Molte le persone in strada, accorse dopo il boato sentito a diverse centinaia di metri di distanza.