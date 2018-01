Può un aeroporto rimanere aperto se vi opera una sola compagnia aerea e le prenotazioni sono solo 47? Difficile, difficilissimo, visto che i costi di gestione sarebbero eccessivamente elevati: per questo lo scalo di Crotone, riaperto a novembre, è già stato costretto a chiudere i battenti. Come racconta il Corriere, infatti, l'unica compagnia aerea che si era proposta per operare sullo scalo, l’austriaca Flyservus, in due mesi ha raccolto la miseria di 47 prenotazioni, un numero estremamente esiguo. Così i dirigenti hanno comunicato l'altro ieri che restituiranno il prezzo del biglietto ai passeggeri di buona volontà che si erano fatti avanti. Dall’8 gennaio gli addetti ai bagagli, ai check in, i controllori di volo e le forze dell’ordine destinati all’aeroporto di Crotone non lavoreranno più.

Naturalmente il fallimento dell'iniziativa di Flyservus ha provocato l’immediata reazione della politica calabrese, dal presidente della Regione Oliverio al sindaco di Crotone Pugliese, ma la situazione appare per ora senza soluzione. "La Sant’Anna – spiega il Corriere – la società che gestiva lo scalo era stata dichiarata fallita nel 2015, paralizzata da un peso debitorio pari a 6 milioni di euro e pochi mesi dopo l’Enac aveva sospeso le autorizzazioni a operare. La Sacal, che gestisce anche gli scali di Lamezia Terme e Reggio Calabria era subentrata e lo scalo era stato riaperto a novembre. Volo inaugurale: quello che aveva portato la squadra del Crotone in trasferta a Genova per la partita contro la Sampdoria".

Malgrado l'evidente forfait la Regione Calabria sembra non essere intenzionata ad arrendersi: "Da parte nostra rinnoviamo il nostro impegno su Crotone – dichiara Tiziana Ferragina, responsabile sviluppo traffico di Sacal – anche perché resta aperto il bando della Regione Calabria che stanzia 12 milioni di euro per compagnie che vogliono operare sui tre scali della regione. Speriamo ancora che da lì arrivino proposte per Crotone e che soprattutto la stagione turistica porti novità. La Sacal ha appreso con stupore la decisione di Flyservus: a tutela dei nostri diritti e della nostra immagine ci riserviamo ogni opportuna azione. Nel frattempo l’aeroporto di Crotone resterà aperto, nella fascia dalle 9 alle 17: per noi lo scalo è operativo".